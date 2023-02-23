У межах партнерського проєкту Банк Естонії перерахував Нацбанку України додаткові 140 550 євро від продажу монетних карток номіналом 2 євро, які присвячені Україні та її свободі.

Про це повідомляє ERR.

З моменту випуску наприкінці листопада минулого року було придбано понад 35 тисяч монетних карток. З урахуванням першого переказу у серпні минулого року Банк Естонії передав Україні вже майже 495 тисяч євро.

За даними видання, найактивніше монетні картки купували жителі Естонії, Німеччини, Франції, Латвії, Іспанії, Словаччини, України, Фінляндії, США та Італії. Загалом монета зацікавила жителів 53 країн.

Монетні картки Банк Естонії пропонує з липня минулого року. 29 листопада Банк Естонії випустив в обіг два мільйони монет.

На монеті напис “Слава Україні” та зображена дівчина як символ ніжності, яка захищає пташку в руці. На дизайні також є пшеничне колосся. Дизайн монети розробила переселенка з Харкова Дарія Тітова, яка навчається в Естонській академії мистецтв.