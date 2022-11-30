Про це повідомляє пресслужба Банку.

Монету можна придбати з благодійною метою як пам’ятний продукт, адже кошти від продажу спрямують на підтримку боротьби України за волю.

“Монета номіналом два євро, присвячена Україні, почне потрапляти до людей по всій Естонії та інших країнах Європи через магазини. Ця монета нагадує про те, що свобода є найвищою цінністю і коштує вона дуже дорого. Зараз Україна веде війну ціною життя власного народу за спільні цінності європейського культурного простору, і від нас залежить, чи підтримуватимемо їх у цьому”, — наголосив голова Банку Мадіс Мюллер.

Він додав, що Банк Естонії дуже швидко вирішив випустити монету, присвячену Україні та Свободі, і викарбувати її цього року, перш за все, аби забезпечити фінансову підтримку українського центрального банку, і спрямувати грошову допомогу туди, де є у цьому найбільша потреба.

На монеті напис “Слава Україні” та зображена дівчина як символ ніжності, яка захищає пташку в руці. На дизайні також є пшеничне колосся. Дизайн монети розробила переселенка з Харкова Дарія Тітова, яка навчається в Естонській академії мистецтв.