У США банк Silicon Valley Bank став найбільшим банкрутом за останні 10 років. Причина — технологічні стартапи почали забирати депозити.

Про це повідомляє Bloomberg.

SVB спеціалізувався на банківському обслуговуванні технологічної галузі та був заснований у 1983 році. Нещодавно Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії заявив про недостатню ліквідність та неплатоспроможність банку.

Зазначається, що рішення регуляторів штату Каліфорнія, які в п’ятницю взяли у власність кредитора і призначили керівною Федеральну корпорацію страхування депозитів (ФКСД), завершило “жахливе падіння одного з лідерів Кремнієвої долини”.

Крім того, це другий регіональний кредитор, який закрився цього тижня після того, як Silvergate Capital Corp. оголосив про добровільну ліквідацію свого банку, що спричинило розпродаж банківських акцій і побоювання, що ще більше фірм можуть бути закриті.

Клієнти банку, що були застраховані вкладники отримають доступ до своїх коштів не пізніше ранку понеділка. Водночас незастраховані вкладники отримають свідоцтво про отримання решти незастрахованих коштів.

Проблеми з банком почалися після того, як Founders Fund Петера Тіля та інші відомі венчурні компанії порадили своїм портфельним фірмам забрати гроші з SVB.