У Литві випустили першу в світі колекційну кріптомонету.

Про це повідомляє центробанк республіки Lietuvos Bankаs.

Творцем криптовалюти стала литовська компанія iTree. Розробники відзначили, що її створення – міст між нумізматикою та сучасними фінансовими технологіями.

Колекційне видання схоже на банківську карту, на зеленому тлі якої розміщені фотографії і знімки членів Таріба. Також на поверхні монети розташована триколірна смужка в кольорах литовського прапора.

У монети також є фізичний аналог із срібла вагою 36,36 грама. Його присвятили членам Литовської Таріба – двадцяти громадським діячам, які 16 лютого 1918 року підписали Акт про незалежність Литви.

Номінал монети – 19,18 євро, що є відсиланням до дати підписання Акту про незалежність. Тираж фізичних аналогів криптовалюта – чотири тисячі примірників.

Монета захищена від копіювання та підробок, а платформа для її продажу – від кібератак.

У конкурсі на розробку проекту брали участь команди з Литви, Індії, Польщі і Сінгапуру.