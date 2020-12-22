Covid-19 Україна

оновлено 22.12.2020 о 18:02

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Банк нового покоління: Samsung створила штучну людину «Neon Frame»

Компанія Samsung анонсувала свій новий продукт - штучну людину "Neon Frame". Так, винахід дозволить клієнтам отримати банківські послуги нового покоління, зазначають розробники.

Вівторок, 22 грудня 2020, 18:48

Розробку анонсували під час виставки CES 2020

“Neon Frame” оснащений великим екраном з дозволом 4K, камерою, високоякісними динаміками, мікрофонами, а також сканером відбитків пальців.

Спеціалісти Samsung зазначили, що “Neon Frame” – це істота, яка поводиться та виглядає, як звичайна людина. Її створили за допомогою обчислень. 

“Neon” може замінити працівника у фінансовій сфері, охороні здоров’я, роздрібній торгівлі та навіть на телебаченні. У Samsung зізналися, що їхня нова розробка створена в рамках партнерської угоди з південнокорейською фінансовою компанією Shinhan Bank. Штучна людина “Neon” стане особистим фінансовим консультантом і касиром для клієнтів банку.

Ймовірно, пристрій оснастять додатковими заходами безпеки, терміналом для безконтактних платежів та пристроєм для зчитування банківських карт.

  • Компанія Samsung планує представити свою лінійку Galaxy S21 у глобальному масштабі 14 січня. Однак телефон потрапить на полиці магазинів 29 січня.
  • У мережі опублікували офіційні тизери Galaxy S21, S21 Plus і S21 Ultra. Очікується, що наступні флагманські телефони Samsung – Galaxy S21, S21 Plus і S21 Ultra – з’являться в січні цього року, але в мережі вже опублікували три коротких відеоролика-тизера нових смартфонів.
Теги: Neon Frame, Samsung, відео, штучна людина

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