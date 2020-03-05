Американський інвестиційний банк Morgan Stanley радить клієнтам скорочувати єврооблігації в Україні після зміни Кабінету міністрів.

Про це повідомляється в матеріалі “Ліги”.

“Ми рекомендуємо продавати єврооблігації Україна-2030 і купувати облігації Єгипет-2031”, – сказано в звіті.

В той же час фахівцями банку наводиться п’ять побоювань, які пов’язані з відставкою уряду Олексія Гончарука і призначенням Кабміну Дениса Шмигаля.

Стверджується, що український Кабінет міністрів втратив кількох реформаторів, серед яких прямо згадуються екс-міністр економіки Тимофій Милованов і екс-міністерка фінансів Оксана Маркарова.

“Здатність нового уряду продовжувати реалізацію амбітних реформ потребує підтвердження”, – йдеться в звіті.

Також в банку сумніваються, що Україна не буде завищувати соціальні витрати.

“Пропозиція скоротити зарплати топ-менеджерам держкомпаній і чиновникам виглядає недостатньою. Крім того, заяви уряду про підтримку бізнесу і промисловості говорять про те, що розширення бюджетного дефіциту більш імовірно, ніж підвищення податків”, – сказано в тексті.

На думку аналітиків банку, тепер перед виділенням наступного траншу Міжнародний валютний фонд захоче побачити план перегляду бюджету.

Крім того, голова уряду зазначив, що зміцнення гривні серйозно вдарило по промисловості України.

“З огляду на незалежність НБУ, не дуже зрозуміло, за допомогою яких інструментів уряд збирається послаблювати гривню”, – йдеться в звіті.

Також згадується тиск на голову НАБУ Артема Ситника, генерального прокурора Руслана Рябошапку і подальший можливий відкат в антикорупційній реформі.

У звіті також відзначається, що новий міністр фінансів України Ігор Уманський раніше піддавав сумнівам необхідність співпрацювати з МВФ.