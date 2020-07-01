Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)” № 691-ІХ, […] Закон вступає в силу на наступний день після опублікування. Закон набирає чинності на наступний день після опублікування”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, парламент прийняв відповідний законопроєкт під час засідання 16 червня. “За” проголосували 344 народних депутатів України.

Закон спрямований на захист позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину. Відповідно до закону, у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за кредитним договором з банком (чи іншою установою) в період карантину та 30-денний термін після його завершення, він звільняється від обов’язків сплатити неустойку, штраф, пеню за таку прострочення.