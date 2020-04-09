Українські банки подовжать на три місяці дію карт, термін яких сплинув під час карантину, щоб українцям не доводилося приходити до відділень.

Про це повідомили в Нацбанку України.

“Закінчився строк дії банківської картки? Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити нову. Банки продовжують термін дії карток, строк яких закінчився під час карантину, на три місяці”, — йдеться в повідомленні.

Подробиці умов продовження карт можна дізнатися у представників банку, в якому вони були відкриті.

“Залишайся вдома — спілкуйся з банком онлайн”, — порадили в Нацбанку.