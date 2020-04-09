Про це повідомили в Нацбанку України.
“Закінчився строк дії банківської картки? Не потрібно йти в банк, щоб перевипустити нову. Банки продовжують термін дії карток, строк яких закінчився під час карантину, на три місяці”, — йдеться в повідомленні.
Подробиці умов продовження карт можна дізнатися у представників банку, в якому вони були відкриті.
“Залишайся вдома — спілкуйся з банком онлайн”, — порадили в Нацбанку.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України планує запустити систему оплати комунальних послуг для пенсіонерів через Укрпошту або телефонні “гарячі лінії” банків.
- Напедодні у Національному банку України попередили про шахрайства з банківськими картками. Зокрема, зловмисники намагаються отримати банківські дані під приводом “виплати державної допомоги”.