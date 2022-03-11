У Національному банку України зазначаються, що завдяки розробленим заздалегідь планам безперервної діяльності банки і надалі здійснюють основні операції. Наразі не реалізувалися побоювання щодо значних відпливів коштів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

Від початку війни у Нацбанку обмежили зняття клієнтами готівкових коштів та розширили можливості підкріплення банків готівкою, а також запровадили бланкове рефінансування.

Зокрема задля забезпечення стійкості фінустанов заборонили виплату дивідендів за 2021 рік.

Водночас внесено зміни до правил оцінки банками кредитного ризику для коректного зображення “кредитних канікул”, які банки пропонують клієнтам.

У Нацбанку наголосили, що банкам буде надано достатній час після завершення дії воєнного стану на приведення своєї діяльності у відповідність до регуляторних вимог.