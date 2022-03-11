Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.
Від початку війни у Нацбанку обмежили зняття клієнтами готівкових коштів та розширили можливості підкріплення банків готівкою, а також запровадили бланкове рефінансування.
Зокрема задля забезпечення стійкості фінустанов заборонили виплату дивідендів за 2021 рік.
Водночас внесено зміни до правил оцінки банками кредитного ризику для коректного зображення “кредитних канікул”, які банки пропонують клієнтам.
У Нацбанку наголосили, що банкам буде надано достатній час після завершення дії воєнного стану на приведення своєї діяльності у відповідність до регуляторних вимог.
- Також Національний банк рекомендує українцям, які виїжджають за кордон, внести готівку на рахунки в Україні, а не вивозити її з собою за кордон.
- Варто зазначити, що Росія завдала ударів не лише по містах і населенню України, але й по економічному сектору – наслідки військової агресії РФ можуть бути вкрай болючими.
- Нагадаємо, що гроші з “єПідтримки” можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який є на банківській картці.