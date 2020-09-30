Вперше в Україні економічна криза не супроводжується банківською і це результат проведеної у попередні роки роботи з оздоровлення та зміцнення сектору.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

“Прибуток за 8 місяців в 33 млрд грн не має вводити в оману. Адже він нижчий минулорічного показника на 26%. Причини: 2020-го банки більше формують резерви під очікувані збитки, а населення менше зацікавлене у послугах банків. Прогноз: банки залишатимуться прибутковими, проте ефективність знизиться. Треба переглядати операційні витрати, процентну політику та адаптувати свої кредитні програми під нові умови”, – зазначає Рожкова.

За словами Рожкової, кредитування бізнесу наразі має невтішну динаміку.

“Банкам потрібно більше визначеності щодо кредитних канікул. Невизначеність щодо їхньої тривалості … зупинили зростання кредитування. Проте у липні-серпні погіршення ситуації з темпами кредитування бізнесу дещо загальмувалося. Також почало оживати іпотечне кредитування. У липні вперше з 2017 року іпотека зростала швидше, ніж споживчі кредити”, – сказала перший заступник голови НБУ.

Катерина Рожкова додала, що наразі якісні корпоративні позичальники вже можуть отримати кредити в українських банках під 9%-12% річних.