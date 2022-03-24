Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Персональні санкції наклали на 33 особи. Зокрема на голову “Сбербанка” Германа Грефа, російського мільярдера банкіра Олега Тінькова, олігарха Євгєнія Швідлера, топпосадовців “Газпрому” та “Роснєфті”, а також дочку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліну Ковальову.

До санкційного списку додали російські “Альфа-банк”, “Газпромбанк”, “Россельхозбанк”, “СМП Банк”, Уральський банк реконструкції та розвитку, одного з найбільших виробників алмазів “Алроса”, російське експортне кредитне агентство “Ексар”, Російські залізниці (РЖД), Мінський завод колісних тягачів, ПВК Вагнера тощо.

Під обмеження також потрапили міністерство оборони Білорусі та Мінський тракторний завод.