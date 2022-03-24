Велика Британія 24 березня запровадила нові санкції проти РФ та Білорусі у відповідь на розв'язану війну проти України. До списку потрапили фізособи, підприємства та міністерства.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Персональні санкції наклали на 33 особи. Зокрема на голову “Сбербанка” Германа Грефа, російського мільярдера банкіра Олега Тінькова, олігарха Євгєнія Швідлера, топпосадовців “Газпрому” та “Роснєфті”, а також дочку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліну Ковальову.

До санкційного списку додали російські “Альфа-банк”, “Газпромбанк”, “Россельхозбанк”, “СМП Банк”, Уральський банк реконструкції та розвитку, одного з найбільших виробників алмазів “Алроса”, російське експортне кредитне агентство “Ексар”, Російські залізниці (РЖД), Мінський завод колісних тягачів, ПВК Вагнера тощо.

Під обмеження також потрапили міністерство оборони Білорусі та Мінський тракторний завод.