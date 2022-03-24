Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
Персональні санкції наклали на 33 особи. Зокрема на голову “Сбербанка” Германа Грефа, російського мільярдера банкіра Олега Тінькова, олігарха Євгєнія Швідлера, топпосадовців “Газпрому” та “Роснєфті”, а також дочку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліну Ковальову.
До санкційного списку додали російські “Альфа-банк”, “Газпромбанк”, “Россельхозбанк”, “СМП Банк”, Уральський банк реконструкції та розвитку, одного з найбільших виробників алмазів “Алроса”, російське експортне кредитне агентство “Ексар”, Російські залізниці (РЖД), Мінський завод колісних тягачів, ПВК Вагнера тощо.
Під обмеження також потрапили міністерство оборони Білорусі та Мінський тракторний завод.
- Нагадаємо, Росію із Білоруссю відсторонили від змагань у червні-липні в Угорщині. Тепер представники цих країн не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
- Усі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.
- Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена завершує підготовку чергового пакету санкцій проти більш ніж 300 депутатів Держдуми РФ з 450.