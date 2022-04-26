Частина комерційних естонських банків тимчасово зупиняє транзакції, пов'язані з РФ та Білоруссю. Рішення було ухвалено як відповідь на російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє ERR.

Зазначено, що банки Coop Bank та Swedbank з 20 квітня вже не здійснюють платежів до РФ та РБ. При цьому, Swedbank ще прийматиме платежі до 6 травня 2022 року включно, а Coop поки прийматиме платежі у банків, які дотримуються вимог ЄС.

Також SEB bank не здійснюватиме виплат та не прийматиме платежів, пов’язаних з РФ і Білоруссю, з 1 червня поточного року, а Luminor зупинить вихідні платежі до Росії та Білорусі з 1 червня, а вхідні платежі — з 1 липня.