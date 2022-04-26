Про це повідомляє ERR.
Зазначено, що банки Coop Bank та Swedbank з 20 квітня вже не здійснюють платежів до РФ та РБ. При цьому, Swedbank ще прийматиме платежі до 6 травня 2022 року включно, а Coop поки прийматиме платежі у банків, які дотримуються вимог ЄС.
Також SEB bank не здійснюватиме виплат та не прийматиме платежів, пов’язаних з РФ і Білоруссю, з 1 червня поточного року, а Luminor зупинить вихідні платежі до Росії та Білорусі з 1 червня, а вхідні платежі — з 1 липня.
- Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко закликає світ запровадити санкції проти російської православної церкви та її патріарха Кирила за участь у воєнних злочинах та геноцид щодо українців.
- Під час позачергового засідання парламент Естонії заслухав виступ очільниці делегації українського парламенту Олени Шуляк та одностайно ухвалив заяву про воєнні злочини й геноцид, влаштовані РФ на території України.