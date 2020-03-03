На минулому тижні давно жевріючий конфлікт на території торгового центру “Барабашово” в Харкові увійшов у фазу чергового загострення. 27 лютого на територію ринку приїхали комунальники, щоб демонтувати незаконні, на думку міської влади, рекламні конструкції.

За словами очевидців, з ними були співробітники охоронної фірми. Біля в’їзду на ринок їх зустріла охорона торгового центру і, можливо, хтось із підприємців.

Почалося зіткнення, в якому, за даними поліції, брали участь близько сотні людей. У хід пішов сльозогінний газ, хтось кинув, імовірно, світлошумову гранату, хтось підпалив банер, закріплений на металевій арці, встановлений на в’їзді на територію. Поліцейський і п’ятеро громадян отримали травми, четверо з “поля битви”забрала “швидка”. Двоє постраждалих були госпіталізовані з опіками другого ступеня – за словами медиків – вони отримали їх під час вибуху. Сутичку розтягнув поліцейський спецназ, почалися затримання.

53 учасники бійки доставили в місцевий відділ поліції. У затриманих вилучено сім травматичних пістолетів і патрони до них, гумові кийки, більше 50 сльозоточивих і газових балончиків, піротехніка і автомобіль. За фактом зіткнення відкрито кримінальне провадження за ст. 294 Кримінального кодексу ( “масові заворушення”). Суд обрав для 55 учасників зіткнення запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Прокуратура наполягала на арешті, і вже заявила про намір подавати апеляції на рішення суду. Пізніше про підозру попередили ще одну людину.

На питання журналістів, до яких організацій або структур належать затримані, прес-служба поліції не відповідає. Також правоохоронні структури не відповідали на запитання журналістів про те, коли будуть розглядатися клопотання про обрання запобіжного заходу. Кореспондент Суспільного з’ясував, що принаймні двоє затриманих – співробітники охоронного агентства “Антирейдер”. Згідно з даними системи “Прозорро”, раніше це агентство виграло низку тендерів з охорони міських парків, замовником яких було Спеціалізоване комунальне підприємство “Харківзеленбуд”.

Суду хлопці пояснили, що приїжджали на “Барабашово” для захисту комунальної техніки під час демонтажу арки на в’їзді в ринку, протиправних дій не вчиняли, спецзасобів не застосовували. На питання журналіста після засідання, хто замовив охорону комунальної техніки – не відповіли.

Передісторія

На арці, яку підпалили під час зіткнення, колись красувався напис “Торговий центр” Барабашово “. Недавно елемент декору замінили на бойове гасло:” Кернес, руки геть від “Барабашово”.

Більш-менш гострі конфлікти на “Барабашово” були практично весь час його існування. Речовий ринок, що починався в середині 90-х з прилавків і контейнерів на пустирі між річкою і станцією метро “Академіка Барабашова”, ріс, потім зникли прилавки, далі – контейнери. Сьогодні тут – ціле місто з магазинів (близько 18 тис. торгових і складських місць) площею понад 75 га, зі своїми кварталами і вулицями. Основну частину площі ринку контролює харківський концерн АВЕК, бенефіціаром якого є нардеп багатьох скликань Олександр Фельдман.

Конфлікт

З кінця минулого року на ринку – черговий гучний конфлікт між кількома групами підприємців і адміністрацією. 31 грудня 2018 року біля більшості підприємців ринку закінчилися договори з фірмами, афілійованими з концерном “АВЕК”. За словами підприємців, адміністрація ринку почала з кожного підприємця вимагати гроші за пролонгацію договору і укладення нового договору на три роки. Вони заявили, що названі суми непосильні, а орендувати їм доводиться магазини, побудовані раніше за їх же гроші.

“Нас обманули – нам говорили, що за ці гроші нам згодом дадуть документи на право власності на ці торгові об’єкти. За допомогою юристів ми зрозуміли, що у концерну” АВЕК “немає документів на ці торгові об’єкти – за рідкісним винятком. Ми дізналися, що більшість земель, на яких стоять ці торгові об’єкти, – або самозахоплені концерном “АВЕК”, або оренда цих ділянок вже минула “, – заявив на одній з прес-конференцій представник громадської організації підприємців Анатолій Бондалетов.

Частина підприємців платити відмовилася. У листопаді з ними зустрівся мер Харкова Геннадій Кернес. Підприємці поскаржилися йому, що невідомі фірми від імені адміністрації вимагають від них сплатити по 2 тис. дол. за продовження договорів оренди торгових точок. Мер пообіцяв розібратися. Після цього міська влада повернула у власність міста дві земельні ділянки на території ринку, а працюючим на них підприємцям запропонували укласти договори на один рік з комунальним підприємством, пообіцявши привабливі умови.

Підприємці заявляли, що адміністрація тисне на незгодних. У одного з активістів згорів автомобіль, іншого, за його заявою – побила охорона, на третю – напали невідомі біля її будинку, було кілька нападів на магазини. Вони звернулися за захистом до “Національному корпусу”.

Дорога

Нову гостроту історія протистоянь на “Барабашово” набула 28 серпня, коли директор Департаменту інфраструктури міськради Сергій Дульфан заявив про намір міської влади побудувати дорогу, яка пройде через територію, зайняту сьогодні торговими павільйонами “Барабашово”. Дорога з’єднає найкоротшим шляхом вулицю Академіка Павлова – одну з головних магістралей Салтівського житлового масиву з населенням понад 400 тис. осіб – з центром міста, пройшовши по мосту над річкою Харків.

“Не будувати нову дорогу ми уже не можемо. Кількість транспорту сьогодні зростає, пікові навантаження стали більш інтенсивними, і для того, щоб вирішити питання пропуску транспортного потоку з Салтівки в години пік, було запропоновано побудувати швидкісну дорогу”, – зазначив Дульфан.

Будівництво цієї дороги було передбачено Генпланом ще в 1953 році, коли і будівництво житлового масиву було тільки в планах. Присутня вона і в генплані розвитку Харкова 1986, 2004 і 2013 років. Її навіть намагалися почати будувати, але через брак коштів проект не був реалізований. До речі, Концерн “АВЕК” ще в 1997 році звернувся до секретаря міськради з проханням почати проектувати дорогу через ринок “Барабашово” – для вирішення “транспортної проблеми в районі станції метро” Ім. Академіка Барабашова “.

“Зараз на цьому місці стоять торговельні павільйони, які були побудовані концерном” АВЕК “з порушенням усіх норм і правил. Але перед законом усі рівні, і жоден депутатський мандат, який є у власника” АВЕК “Олександра Фельдмана, йому не допоможе. Ці павільйони побудовані за “червоними лініями” – на дорозі, яка передбачена генпланом “, – заявив Кернес під час зустрічі з підприємцями ТЦ” Барабашово “18 вересня.

Він пообіцяв, що всі підприємці, які залишать свої робочі місця через будівництво дороги, отримають комфортні павільйони на новому місці. Для цього було створено КП “Міський торговельний ринок”, за яким будуть закріплені вільні земельні ділянки на “Барабашово”, а також 2,5 га землі території колишнього таксопарку поруч з ринком.

16 жовтня міськрада прийняла рішення про будівництво нової магістралі. Її протяжність складе 2,5 км. За словами Кернеса, вартість дороги складе 250 270 млн грн., І побудувати її можна буде приблизно за 10 місяців – при наявності грошей і відсутності перешкод.

Жодних цифр, які доводять необхідність дороги для міста, міська влада поки не оприлюднювала. Залишаються без відповіді і питання про те, як нова дорога буде входити в вулицю Шевченка – якраз поряд з цим місцем знаходиться напружене перехрестя, на якому нерідко відбуваються ДТП.

Версії

Про те, що може бути причиною або щонайменше каталізатором свідомо конфліктного будівництва саме зараз, – сторони не говорять. “Ніякого особистого протистояння між мною і Фельдманом немає”, – сказав Кернес на прес-конференції 27 лютого. Однак конфлікт очевидний. А ось що лежить в його основі – ні Кернес, ні Фельдман не озвучують. У соцмережах, Telegram-каналах і просто розмовах мусуються кілька версій, які, втім, в тій чи іншій мірі можуть мати місце одночасно.

Перший – це намір Кернеса взяти під контроль ринок “Барабашово”. Сюди добре лягають заяви адміністрації і лояльних їй підприємців про “рейдерське захоплення”. Тим більше, що, за словами місцевих антикорупційних активістів, ряд великих ринків міста вже зараз контролює Кернес через людей з його оточення, а деякі з них переписані фактично на його сина.

Другий – це прагнення максимально знизити перед майбутніми виборами вплив і можливості Фельдмана, який вже заявив, що має намір балотуватися на пост мера Харкова.

“Постійно мером Кернесом наймаються групи осіб, які вносять дезорієнтацію серед людей на Барабашово. Йде боротьба конкретної людини проти мене. Йому не подобається наша політика, ми все робимо за свої гроші. Він робить різні акції за державний рахунок, намагаючись таким чином врятувати своє крісло. Тому що будь-хто, хто стане мером, проведе аудит і всі дізнаються, куди пішли кошти. Які дороги треба було будувати, а які були абсолютно марними. Куди списувалися мільйони, мільйони бюджетних грошей “, – заявив нардеп на брифінгу у Верховній Раді 17 грудня.

Кернес також висловив намір балотуватися на пост мера – вже на третій термін. І тактика, яка полягає в нав’язуванні Фельдману конфлікту, в якому він буде змушений боротися все з новими і новими проблемами і звинуваченнями – цілком розумна.

І нарешті, ще один можливий мотив – підготовка сильної позиції для майбутніх торгів з ОП з виборів на пост мера, та й взагалі з місцевих виборів.

“Я переконаний, що настав час, коли кандидат від Володимира Зеленського, завдяки харків’янам, може перемогти самого рейтингового мера України. Але я людина Президента, і якщо він з командою вирішить, що я повинен йти в мери, – я піду, і зроблю все , щоб виграти”, – сказав в недавньому інтерв’ю глава Харківської обладміністрації Олексій Кучер.

Навряд чи Кернес вважає Кучера серйозним суперником. Однак для нього вигідніше, щоб ОП взагалі не грав проти нього – а для цього корисно нагадати, що він може ефективно впливати на ситуацію в регіоні. І отже, краще з ним домовлятися, ніж воювати. У минулому ця тактика давала дуже непоганий результат, чому б не використати її знову?