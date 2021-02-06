Продюсерська компанія Higher Ground Productions, яку заснували колишній президент США Барак Обама і його дружина Мішель, у партнерстві зі стрімінговим сервісом Netflix випустять шість нових проєктів.

Про це інформує видання The Hollywood Reporter. Крім того, анонс опублікований на сайті Netflix.

Йдеться про створення фільмів і серіалів.

“Higher Ground Productions, продюсерська компанія Барака і Мішель Обамів, спільно з Netflix оголошують про розробку кількох проєктів”, – йдеться в анонсі.

Відзначається, що це будуть художні, документальні, дитячі та сімейні фільми, а також серіали.

Всі ці проєкти зараз перебувають на різних стадіях створення.

“Компанія Higher Ground Productions… фокусується на оповіданні історій, що втілюють цінності, які Обами відстоювали протягом всього свого життя. Обрані проєкти відображають ці цінності”, – наголошується в анонсі.

Поки що відомі тільки робочі назви проєктів.

Наприклад, на екрани має вийти художній фільм “Exit West” (“Вихід на захід”) за однойменним романом пакистанського письменника Мохсіна Хаміда (про історію кохання на тлі глобальної міграції). Видання The New York Times називало цей роман однієї з 10 кращих книг 2017 року.

Також запланований вихід науково-фантастичного художнього фільму “Супутник” ( “Satellite”) і кінострічки “Тенцінг” ( “Tenzing”), заснованої на реальній історії альпініста Тенцінга Норгея.

Серед проєктів вказується серіал про індійську дівчину з резервації, яка під прикриттям співпрацює з поліцією.

Крім того, готується серіал про національні парки і дику природу.