Стрічка «Барбі» отримала найвищий результат касових зборів за перший вікенд після початку повномасштабного вторгнення в Україні. З 19 липня по 23 липня фільм зібрав 33,2 млн гривень. За цей період «Барбі» переглянули 226 757 глядачів.

Результат касових зборів фільму «Барбі» режисерки Ґрети Ґервіґ обійшов результат фільму «Аватар: Шлях води» Джеймса Кемерона, який був попереднім лідером. В Україні премʼєра фільму «Аватар: Шлях води» відбулася 12 грудня. За перший вікенд стрічка зібрала 25,8 млн гривень і її переглянули 158 556 глядачів.

Касові збори фільму «Барбі» у світі за перший вікенд показали рекордні 337 млн доларів, зокрема 155 млн доларів на ринку США і Канади та 182 млн доларів на міжнародному ринку.

Стрічка «Барбі» стартувала в українському кінопрокаті 20 липня.