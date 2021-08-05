Аргентинський футболіст Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підписуватиме новий контракт з клубом.

Про це повідомляється в Instagram “Барселони”.

“Лео Мессі не залишиться у “Барселоні”. Попри досягнення угоди між клубом та гравцем сьогодні, це не може статися через фінансові та структурні перешкоди. Обидві сторони глибоко шкодують, що бажання гравця та клубу врешті не будуть виконані. “Барселона” з щирого серця висловлює вдячність гравцеві за його внесок у розширення клубу і зичить йому всього найкращого на майбутнє в особистому та професійному житті”, – йдеться у заяві клубу.

Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем “Барселони”. Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом – аргентинець став вільним агентом.

У статусі “вільного агента” Мессі має право підписати контракт з будь-яким клубом світу.

Мессі грав за каталонський клуб “Барселона” з 2003 року. За цей час він десять разів був чемпіоном Іспанії, отримав сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Зараз Мессі грає за збірну Аргентини в рамках Кубку Америки.

Нагадаємо, що 33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб “Барселона”, побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб, який тримався понад 40 років.