Керівник Сирії Башар Асад та його дружина Асма заразилися коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Як повідомили в адміністрації сирійського президента, подружжя отримало позитивні результати тесту на коронавірус.

Вони були протестовані в зв’язку з ознаками нездужання, яке притаманне захворюванню на COVID-19.

Згідно із повідомленням, 55-річний Асад та його 45-річна дружина перебувають у “стабільному стані”. Вони вирішили самоізолюватися на два-три тижні.

Як зазначає CNN, у Сирії зафіксували щонайменше 45 879 випадків захворювання на COVID-19 та 2023 смерті (це інформація на основі даних численних місцевих медичних органів). Проте повну картину спалаху захворювання в країні, де вже майже десять років триває громадянська війна, отримати складно.

Як інформує видання The New York Times, станом на понеділок, 8 березня, Сирія, де проживає близько 17 млн людей, офіційно повідомила про майже 16 тисяч випадків інфікування коронавірусом та 1063 летальні випадки. Однак, ці дані стосуються тільки контрольованої урядом території країни.

1 березня стало відомо, що Сирія отримала першу партію вакцини проти коронавірусу від неназваної “дружньої” країни. Назва та кількість доз отриманої вакцини не озвучувалися.

Жителі територій, непідконтрольних Дамаску, вакцину не отримали.

Башара Асада неодноразово звинувачували у військових злочинах та злочинах проти людства під час війни в Сирії. Офіційний Дамаск спростовував звинувачення.

Збройний конфлікт розпочався у березні 2011 року з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Після цього він переріс у повстання та громадянську війну. Протестувальники вимагали відставки режиму Башара аль-Асада.

Повідомлялося, що під час воєнних дій у Сирії загинуло понад 400 тисяч людей, а понад п’ять мільйонів стали біженцями.

ЗМІ писали, що Асад дозволив своїм військам використовувати хімічну зброю під час збройного конфлікту.

Дружина Башара Асада – Асма Асад народилася у Великій Британії й там отримала освіту. У 2018 році у неї діагностували рак молочної залози, проте вона одужала.