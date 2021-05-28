На президентських виборах у Сирії з результатом у 95,1% підтримки перемогу здобув чинний глава держави Башар Асад.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС та міжнародне інформагентство Reuters.

Спікер парламенту країни Хаммуда Саббаг заявив, що Асад отримав 95,1% голосів, а явка склала 78,6%.

Два його суперника, Абдулла Шаллум Абдулла і Махмуд Ахмед Марі, набрали 1,5% і 3,3% голосів відповідно.

Опозиція Сирії назвала голосування фарсом, в той час як США і європейські країни заявили, що воно не було легітимним.

Асад же сказав, що думка Заходу вважається “нікчемною”.

Сирія була спустошена десятирічним конфліктом, який вибухнув після того, як уряд Асада відповів смертоносною силою на мирні продемократичні протести в березні 2011 року. В результаті бойових дій не менше 388 000 осіб загинули і половина населення покинула свої будинки, в тому числі майже шість мільйонів біженців втекли за кордон.

Цьогорічні вибори пройшли в підконтрольних уряду районах країни і в деяких посольствах Сирії за кордоном.

55-річний Асад є президентом з 2000 року. Він змінив свого покійного батька Хафеза, який до цього правил Сирією понад чверть століття. Останні вибори в Сирії пройшли в 2014 році, незважаючи на бурхливі по всій країні бойові дії і відмову опозиції брати в них участь.

Завдяки перемозі на виборах цього року 55-річний Асад перебуватиме при владі ще сім років.