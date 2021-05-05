Nike, Sony та баскетболіст NBA Пол Джордж випустили кросівки Paul George у стилі PlayStation 5.

Тизер з’явився на YouTube-каналі PlayStation.

Відомо, що до процесу створення кросівок долучили дизайнера PS5 Юджина Морісаву.

У Sony зазначили, “кольори взуття натхнені промисловим дизайном PS5”. Тому дизайнери використали фірмові кільця, квадрати, хрестики та трикутники PlayStation. На правому кросівку розташований логотип PlayStation, а на лівому – логотип PG Пола Джорджа.

Взуття PG 5 надійде у продаж в деяких країнах 14 травня. У Північній Америці воно з’явиться лише 27 травня за ціною 120 доларів. Наразі невідомо, скільки пар взуття цієї моделі планує випустити Nike.