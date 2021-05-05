Тизер з’явився на YouTube-каналі PlayStation.
Відомо, що до процесу створення кросівок долучили дизайнера PS5 Юджина Морісаву.
У Sony зазначили, “кольори взуття натхнені промисловим дизайном PS5”. Тому дизайнери використали фірмові кільця, квадрати, хрестики та трикутники PlayStation. На правому кросівку розташований логотип PlayStation, а на лівому – логотип PG Пола Джорджа.
Взуття PG 5 надійде у продаж в деяких країнах 14 травня. У Північній Америці воно з’явиться лише 27 травня за ціною 120 доларів. Наразі невідомо, скільки пар взуття цієї моделі планує випустити Nike.
- Раніше стало відомо, що репер Тревіс Скотт збирається випустити свої нові кросівки Air Jordan 6 “British Khaki”. Говорячи про кросівках, Скотт опублікував тизер нових кросівок, створених у співпраці з Nike – Travis Scott x Air Jordan 6 “British Khaki”. У відеоролику знявся колишній гравець НБА Річард “Ріп” Хемілтон.