Про це повідомляють #Букви.

Попри низку російських зірок, які виступили проти війни, є й такі, хто її схвалив.

Зокрема, російський співак Ніколай Басков заявив, що Росія воєн не починає – вона їх завершує. Він заявив, що всі дії РФ відповідають статуту ООН, а цілі війни, яку він називає “спецоперацією” – це “дефашизація та демілітаризація України, а отже – захист Росії від військових загроз, що стали очевидними, на її кордонах”.

Він наголосив, що це “миротворча операція, кінець геноциду та запобігання нападу на Росію”. Про який геноцид і напад йдеться – він не уточнив. Співак додав, що об Росію витирають ноги, а країни Заходу її обманюють. Про що йдеться – знову-таки, доказово не пояснив.

Російська телеведуча Тіна Канделакі, в рідну країну якої у 2008 році також вдерлася Росія, переконана, що більшість новин щодо російської агресії є фейком. Про це вона написала в Instagram.

Вона наголосила, що фото з російськими полоненими – це фейк. Також вона стверджує, що мирних жителів ніхто не зачіпає – усі відеодокази є фейковими:

“Ролики з закадровими риданнями та криками: ааа, вони вбивають мирних жителів — вірус, створений для того, щоб збити вас з пантелику. Автори таких виробів чудово знають про всі болючі точки”, – заявила Канделакі.

Вона також розповіла про “англосаксонську пропаганду”, якій закликала не піддаватися. Що саме телеведуча грузинського походження мала на увазі – не уточнила.