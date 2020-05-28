Міністерство охорони здоров'я дозволило відновити роботу басейнів з 1 червня, проте з певними обмеженнями.

Про це повідомляється в постанові міністерства.

Зокрема, робота басейнів буде дозволена:

– для індивідуальних відвідувань;

– для відвідувань навчально-тренувальних груп 2 року навчання і старше;

– в 25-метрових басейнах при знаходженні не більше 2 людей на одній доріжці для індивідуальних занять, а також не більше 3 осіб для тренувальних груп;

– в 50-метрових басейнах при знаходженні не більше 4 людей на одній доріжці для індивідуальних занять, а також не більше 6 чоловік для тренувальних груп.

При цьому в басейнах рекомендується наполовину обмежити використання роздягалень і душових кабін.

У басейнах забороняється:

– послуги масажу і спа-зон, робота кулерів з водою, фітнес-барів;

– проведення занять для груп більше 10 осіб;

– проведення групових занять для дітей молодше 12 років.