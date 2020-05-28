Про це повідомляється в постанові міністерства.
Зокрема, робота басейнів буде дозволена:
– для індивідуальних відвідувань;
– для відвідувань навчально-тренувальних груп 2 року навчання і старше;
– в 25-метрових басейнах при знаходженні не більше 2 людей на одній доріжці для індивідуальних занять, а також не більше 3 осіб для тренувальних груп;
– в 50-метрових басейнах при знаходженні не більше 4 людей на одній доріжці для індивідуальних занять, а також не більше 6 чоловік для тренувальних груп.
При цьому в басейнах рекомендується наполовину обмежити використання роздягалень і душових кабін.
У басейнах забороняється:
– послуги масажу і спа-зон, робота кулерів з водою, фітнес-барів;
– проведення занять для груп більше 10 осіб;
– проведення групових занять для дітей молодше 12 років.
- Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 22 тисячі 382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них 477 випадків захворювання – за останню добу.