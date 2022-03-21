Ще один батальйон територіальної оборони, цього разу «Скіф», який несе службу на підступах до столиці України, отримав озброєння, авто та бронежилети від п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко передав батальйону територіальної оборони “Скіф” 75 бронежилетів, кулемети, набої та автомобіль пікап для потреб батальйону.

Він наголосив, що сміливість, патріотизм і професіоналізм українців здивували світ і президента РФ Володимира Путіна.

“Дуже важливо, що тоді присягу прийняли величезна кількість людей, які навіть не служили у Збройних силах, але за покликом серця стали на оборону держави. І зараз я тішуся бойовим складом Збройних сил України, перебудованих за останні вісім років, та підрозділів територіальної оборони”, – сказав Петро Порошенко.

З перших днів війни Петро Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони та ЗСУ озброєнням і засобами захисту. Зокрема, він взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області.