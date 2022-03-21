Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
Петро Порошенко передав батальйону територіальної оборони “Скіф” 75 бронежилетів, кулемети, набої та автомобіль пікап для потреб батальйону.
Він наголосив, що сміливість, патріотизм і професіоналізм українців здивували світ і президента РФ Володимира Путіна.
“Дуже важливо, що тоді присягу прийняли величезна кількість людей, які навіть не служили у Збройних силах, але за покликом серця стали на оборону держави. І зараз я тішуся бойовим складом Збройних сил України, перебудованих за останні вісім років, та підрозділів територіальної оборони”, – сказав Петро Порошенко.
З перших днів війни Петро Порошенко займається забезпеченням підрозділів тероборони та ЗСУ озброєнням і засобами захисту. Зокрема, він взяв під патронат 206-й батальйон тероборони Києва та кілька підрозділів ТРО столичної області.
- Нагадаємо, Петро Порошенко спільно з бійцями 206-го батальйону тероборони Києва передали бійцям ЗСУ та побратимам з тероборони 450 бронежилетів, повнопривідні вантажівки та спеціально оснащені пікапи, посилені бронею та озброєні кулеметами ПКМ.
- Раніше Порошенко спорядив тероборону “Скіф” кулеметами ПКМ “Покемон”, автоматами, а також раціями, спорядженням та теплою зимовою формою.