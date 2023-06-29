Батькам загиблих підлітків Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова, яких росіяни вбили у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області, все ще не віддали тіла дітей.

Джерело: мама загиблого Тіграна Оганнісяна та очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у коментарі “Суспільному”

Як пояснили у виданні, прощання з хлопцями мало відбутися сьогодні, 29 червня.

“Поховання не відбулося. Що буде далі — наразі не відомо”, — зазначила Галіціна.

Нагадаємо, що російські окупанти досі не надали можливості батькам загиблих підлітків Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова оглянути тіла дітей. За останньою інформацією, неповнолітніх в окупованому Бердянську ліквідували російські снайпери.

Раніше координаторка організації “Медійна ініціатива за права людини” (МІПЛ) Ольга Решетилов заявила, що з 24 червня в окупованому Бердянську рідних, ймовірно, вбитих двох підлітків, Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова, допитують й обшукують росіяни. Батьки досі не бачили тіл хлопців.

Як повідомляли #Букви, 24 червня у Бердянську російські окупанти, ймовірно, вбили двох повстанців-підлітків, Тіграна Оганнісяна і Микити Ханганова. Джерело #Букв, близьке до Тіграна, повідомило, що хлопцям вдалося ліквідувати щонайменше чотирьох росіян.

Варто зауважити, що російські окупаційні сили посилили тиск на неповнолітніх на тимчасово окупованих територіях Запорізької області після вбивства Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова у Бердянську.