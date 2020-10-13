Про це у Facebook написала журналістка Олена Яхно.
“З’явилася інформація, що у батьків Корбана COVID-19. Здоров’я, звичайно, і одужання якнайшвидше”, – написала вона.
Ніяких подробиць при цьому Яхно не повідомила.
- Раніше бізнесмен Геннадій Корбан в інтерв’ю #Буквам розповів, що вважає, що рейтинг “Слуг народу” на Дніпропетровщині і далі падатиме, а партія Бориса Філатова “Пропозиція” може набрати до 30%.
- Також на його думку олігарх Ігор Коломойський доклав зусиль, щоб зіпсувати відносини дніпровської влади з Офісом президента Володимира Зеленського. І не виключає, що олігарх також причетний до обшуків в оточенні Корбана.
- Бізнесмен і голова громадської ради Дніпра Генадій Корбан звинуватив президента Володимира Зеленського в політичному переслідуванні.