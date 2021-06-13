Батьки колишнього головного редактора білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича попросили допомоги для їх сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Про це пише німецьке видання Bild.

Дмитро і Наталя Протасевич повідомили, що їхньому синові не передають листи, а адвокат не може вільно розмовляти з ним телефоном.

Також вони повідомили, що побачили на кадрах “інтерв’ю” провладному білоруському телеканалу ОНТ сліди тортур і насильства над Романом.

“Ми дуже просимо вас допомогти нам вивести всіх невинних людей з тюрем. Їм терміново потрібна допомога, тому що вони щодня піддаються садизму і насильству. Кожен додатковий день, ні, кожна додаткова година коштує невинним їхніх життів”, – звернулися до Меркель батьки журналіста.

Мати Протасевича зазначила, що Роман просив свою дівчину Софію Сапегу “триматися від нього якомога далі” під час затримання в літаку Ryanair, в надії, що її не чіпатимуть.

Батьки журналіста покинули Білорусь 17 серпня 2020 року – вони поїхали в Польщу, побоюючись арешту через діяльність сина.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.