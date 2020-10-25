Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Батько преидента, український вчений Олександр Зеленський, одразу сказав волонтерам, що вони з дружиною хочуть відповісти на всі питання “так”.
При цьому позначки у бюлетені ставив волонтер.
На питання, чи не хоче подружжя прочитати, про що йдеться в опитуванні, батьки президента відповіли, що і так добре це знають. Також вони висловили сподівання на зміни після виборів.
Після цього вони проголосували на місцевих виборах на дільниці №493.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вже проголосували на місцевих виборах.