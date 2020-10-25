Батьки президента Володимира Зеленського Олександр та Римма Зеленські у Кривому Розі проголосували на місцевих виборах 2020 та відповіли на п'ять питань від президента.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Батько преидента, український вчений Олександр Зеленський, одразу сказав волонтерам, що вони з дружиною хочуть відповісти на всі питання “так”.

При цьому позначки у бюлетені ставив волонтер.

На питання, чи не хоче подружжя прочитати, про що йдеться в опитуванні, батьки президента відповіли, що і так добре це знають. Також вони висловили сподівання на зміни після виборів.

Після цього вони проголосували на місцевих виборах на дільниці №493.