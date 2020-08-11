Жовтневий районний суд Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, присудив 12 років і 6 місяців позбавлення волі подружжю, яке в порно знімало свою 4-річну доньку.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

13 червня 2018 року силовики навідалися до помешкання подружжя, де провело санкціонований обшук.

Зазначається, що 29-річний чоловік і його 30-річна дружина вступали в статевий контакт зі своєю 4-річною дочкою, знімали це на відео і поширювали в Інтернеті за криптовалюту.

Тоді правоохоронці вилучили комп’ютерну та відеотехніку, яку подружжя використовувало для створення і поширення порнографічних файлів, а також мобільні телефони.

Фото: Національна поліція

Понад один рік тривало досудове розслідування щодо 63 епізодів. Ще стільки ж часу знадобилося для судового розгляду 15 томів кримінального провадження.

На початку серпня 2020 року колегія суддів Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу визнала чоловіка і жінку винними у скоєнні злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: торгівля людьми (ст. 149), зґвалтування (ст. 152), сексуальне насильство (ст. 153), розбещення неповнолітніх (ст. 156) та виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301).