Юлія Тимошенко привітала створення вказаної ТСК і закликала парламент негайно розглянути підготовлений «Батьківщиною» проєкт постанови та зобовʼязати уряд терміново закупити ліки на базі канабісу для онкохворих та поранених воїнів.

«Я думаю, ви пам’ятаєте, які великі проблеми були оголошені з цієї трибуни, коли голосували за закон про легалізацію так званої «медичної марихуани». Йшлося про біль наших поранених, біль онкохворих, лікування епілепсії. Ви ж всі пам’ятаєте, скільки ви розмовляли тут про те, що треба це робити невідкладно», – зазначила депутатка.

Вона нагадала про чинну постанову уряду №324 від 7 квітня 2021 року, якою легалізовано два медичних препарати з марихуани – набілон і набіксімолс.

Утім, з того часу держава не закупила жодної упаковки дозволених препаратів на основі канабісу.

«Ви знаєте, що Міністр охорони здоров’я сказав, що той Закон про легалізацію наркотичної марихуани може дати тільки через 2-3-4 роки медичні препарати українського виробництва. Ми наполягаємо, щоб в зал було негайно винесено на розгляд проєкт постанови Верховної Ради, який ми подали і яким уряд Шмигаля, міністра охорони здоров’я, міністра фінансів зобовʼязують негайно закупити два медичних препарати на базі канабісу. Не спекулюйте питанням, негайно закупіть препарати для поранених», – наголосила Юлія Тимошенко.

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