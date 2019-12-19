Делегація народних депутатів, до якої увійшла частина представників аграрного комітету, підготувала й подала до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заяву на Миколу Сольського, голову комітету з питань аграрної та земельної політики.

Про це заявила лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.

“Як ми й обіцяли, подаємо заяву до НАБУ щодо незаконної, корупційної діяльності голови комітету — пана Сольського, який вчора на очах у всієї країни “протягав” закон про продаж сільськогосподарської землі всупереч Конституції України, всупереч регламенту, всупереч законам … Він зробив засідання комітету закритим. Він сфальсифікував порівняльну таблицю, яка є основою розгляду закону про продаж землі. Проігнорував поправки народних депутатів”, – сказала Тимошенко.

У заяві, за словами Тимошенко, зазначено, що у Сольського є конфлікт інтересів: “Він розглядає закон про продаж землі, а сам володіє компанією, яка має більше ніж 50 тис. га землі. Він хоче купити землю за безцінь”.

Наживо. Подання у НАБУ заяви про злочин в аграрному комітеті Верховної Ради Опубліковано Юлією Тимошенко Четвер, 19 грудня 2019 р.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики буде розглядати поправки до законопроекту про обіг ринку землі сільськогосподарського призначення 23, 24, 26 і 27 грудня.