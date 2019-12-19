Про це заявила лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.
“Як ми й обіцяли, подаємо заяву до НАБУ щодо незаконної, корупційної діяльності голови комітету — пана Сольського, який вчора на очах у всієї країни “протягав” закон про продаж сільськогосподарської землі всупереч Конституції України, всупереч регламенту, всупереч законам … Він зробив засідання комітету закритим. Він сфальсифікував порівняльну таблицю, яка є основою розгляду закону про продаж землі. Проігнорував поправки народних депутатів”, – сказала Тимошенко.
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У заяві, за словами Тимошенко, зазначено, що у Сольського є конфлікт інтересів: “Він розглядає закон про продаж землі, а сам володіє компанією, яка має більше ніж 50 тис. га землі. Він хоче купити землю за безцінь”.
Наживо. Подання у НАБУ заяви про злочин в аграрному комітеті Верховної Ради
Опубліковано Юлією Тимошенко Четвер, 19 грудня 2019 р.
Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики буде розглядати поправки до законопроекту про обіг ринку землі сільськогосподарського призначення 23, 24, 26 і 27 грудня.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення виписано в законопроєкті.
- Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.
- У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців. Також буде істотно зменшено поріг концентрації землі в одних руках (з 200 тис. га до 20 тис. га).
- Народний депутат від “Опозиційною платформи – За життя” Михайло Папієв подав заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) через те, що його правки до законів про ринок землі не були враховані.