Про це заявив заступник голови фракції “Голос” Ярослав Железняк, повідомляє кореспондент #Букв.
Він зазначив, що законопроєкт про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам можуть не розглядати у Верховній Раді на позачерговому пленарному засіданні.
“На жаль, деякі фракції виступили проти: це “Батьківщина” і група “За майбутнє”. Тому, як я розумію, рішення про включення цього питання до порядку денного не буде, тобто він не буде розглянутий на цьому позачерговому засіданні. І буде чи ще якесь позачергове засідання, на якому буде розглянуто цей законопроєкт, нам поки не відомо: ні від ррезидента, ні від представників коаліції “, – заявив Железняк.
Він уточнив, що позачергове засідання ВРУ має розпочатися о 14:00.
“Про формат роботи. Одна з пропозицій – це проведення у дворі за адресою Грушевського, 5, інше – в залі. Для забезпечення найбільш ефективного і безпечного формату проведення вирішено завтра о 11:00 провести погоджувальну раду, на якому всі фракції і групи зможуть сказати свої позиції. Після цього все ж відбудеться засідання в звичайному режимі в залі засідань Верховної Ради України”, – розповів нардеп.
- Раніше народний депутат, заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук повідомляла, що у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19 депутати Верховної Ради розглядають можливість проведення засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.
- Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував на час карантину через спалах коронавірусу проводити засідання ВР і комітетів у режимі відеоконференції.
- Очільник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія відзначав, що депутати вивчають можливість віддаленої роботи, зокрема на комітетах.