Фракції "Батьківщина" і "За майбутнє" виступили проти банківського законопроєкту: його можуть не включити до порядку денного позачергового засідання.

Про це заявив заступник голови фракції “Голос” Ярослав Железняк, повідомляє кореспондент #Букв.

Він зазначив, що законопроєкт про неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам можуть не розглядати у Верховній Раді на позачерговому пленарному засіданні.

“На жаль, деякі фракції виступили проти: це “Батьківщина” і група “За майбутнє”. Тому, як я розумію, рішення про включення цього питання до порядку денного не буде, тобто він не буде розглянутий на цьому позачерговому засіданні. І буде чи ще якесь позачергове засідання, на якому буде розглянуто цей законопроєкт, нам поки не відомо: ні від ррезидента, ні від представників коаліції “, – заявив Железняк.

Він уточнив, що позачергове засідання ВРУ має розпочатися о 14:00.

“Про формат роботи. Одна з пропозицій – це проведення у дворі за адресою Грушевського, 5, інше – в залі. Для забезпечення найбільш ефективного і безпечного формату проведення вирішено завтра о 11:00 провести погоджувальну раду, на якому всі фракції і групи зможуть сказати свої позиції. Після цього все ж відбудеться засідання в звичайному режимі в залі засідань Верховної Ради України”, – розповів нардеп.