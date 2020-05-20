Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Напередодні стало відомо про те, що у народного депутата від партії “Батьківщина” Олега Мейдіча підтвердили зараження коронавірусною інфекцією.
Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни Ради заявила, що фракція “Батьківщина” прийняла рішення в повному складі самоізолюватись через випадок зараження у колеги.
“Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій – “Батьківщини”. На жаль, один з наших колег, Олег Мейдич, захворів, у нього підтверджено коронавірус. Всі депутати фракції пішли на самоізоляцію. І поки не буде проведено тестування кожному з депутатів, і не буде рішення про те, що вони всі здорові – вони не повернуться в зал”, – заявила вона.
Варто зазначити, що, згідно з даними на сайті парламенту, Мейдич був присутній на першому позачерговому засіданні парламенту 13 травня.
19 травня нардеп не реєструвався в електронній системі та не брав участь в голосуванні.
- Раніше #Букви повідомляли, що 13 травня багато нардепів прийшли на засідання парламенту без масок.
- 19 травня народний депутат від “Слуги народу” Єлизавета Богуцька прийшла на засідання у в’язаній масці з великими отворами, про що повідомила в соцмережах.
- Після дзвінка журналіста, який представився головою Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком, Богуцька видалила фото в масці-сіточці зі своєї сторінки в Facebook.