Парламентська фракція "Батьківщина" в повному складі пішла на самоізоляцію і не братиме участь в парламентських засіданнях через випадок зараження коронавірусом у їх колеги.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Напередодні стало відомо про те, що у народного депутата від партії “Батьківщина” Олега Мейдіча підтвердили зараження коронавірусною інфекцією.

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни Ради заявила, що фракція “Батьківщина” прийняла рішення в повному складі самоізолюватись через випадок зараження у колеги.

“Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій – “Батьківщини”. На жаль, один з наших колег, Олег Мейдич, захворів, у нього підтверджено коронавірус. Всі депутати фракції пішли на самоізоляцію. І поки не буде проведено тестування кожному з депутатів, і не буде рішення про те, що вони всі здорові – вони не повернуться в зал”, – заявила вона.

Варто зазначити, що, згідно з даними на сайті парламенту, Мейдич був присутній на першому позачерговому засіданні парламенту 13 травня.

19 травня нардеп не реєструвався в електронній системі та не брав участь в голосуванні.