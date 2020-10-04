Про це повідомив засновник партії “Демократична сокира” Юрій Гудименко на своїй сторінці у Facebook.

“На першій ілюстрації – плакат, який “Демократична Сокира” серед інших розклеювала у всіх містах, де є осередки, у березні цього року. На другій ілюстрації – білборд партії “Батьківщина” у моєму рідному Запоріжжі (де ми, до речі, теж розклеювали плакати). Фото зроблено на днях. На фото позаду борду “Батьківщини” ще один борд, “Слуги народу”, так там на світлині не Гітлер, а кандидат у мери Тішечко чи Тишечко, біс його зна хто це, ніколи не чув. Шкода, що у Facebook погано зі стікерами. У мене є один улюблений, з мультсеріалу “За садовим парканом”. Там зображено жабу, яка підпирає голову лапкою і дивиться на тебе одночасно з жалем та презирством. Мені не вистачає цього стікера тут і зараз”, – написав Гудименко.

Він також опублікував порівняльні фотографії.