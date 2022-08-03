Через декілька місяців після того, як російський крейсер "Москва" затонув внаслідок влучання у нього української ракети, батько одного зі строковиків отримав свідоцтво про смерть сина. Раніше 20-річний Єгор Шкребець вважався зниклим безвісти.

Про це Дмитро Шкребець повідомив на своїй сторінці у забороненій в Україні російській соцмережі “ВКонтакте”.

За його словами, 1 серпня у Будинку офіцерів у Севастополі він отримав свідоцтво про смерть сина. Це сталось на 110-ий день після загибелі Єгора Шкребця.

У документі вказано, що 20-річнй Єгор Шкреьець загинув 13 квітня, тобто у день, коли затонув російський крейсер.

“Шкребець Єгор Дмитрович, матрос строкової служби по призову, старший постової служби оснащення, офіційно визнаний Генеральним штабом учасником бойових дій у складі екіпажу крейсера “Москва” – загинув. Тепер і документально…”, – написав Дмитро Шкребець.

Він також виклав скриншоти переписки з командуванням сина одразу після того, як стало відомо, що крейсер потонув. Тоді командування зазначало, що Єгора Шкребця немає ні у списку поранених, ні у списку загиблих.