Про це Дмитро Шкребець повідомив на своїй сторінці у забороненій в Україні російській соцмережі “ВКонтакте”.
За його словами, 1 серпня у Будинку офіцерів у Севастополі він отримав свідоцтво про смерть сина. Це сталось на 110-ий день після загибелі Єгора Шкребця.
У документі вказано, що 20-річнй Єгор Шкреьець загинув 13 квітня, тобто у день, коли затонув російський крейсер.
“Шкребець Єгор Дмитрович, матрос строкової служби по призову, старший постової служби оснащення, офіційно визнаний Генеральним штабом учасником бойових дій у складі екіпажу крейсера “Москва” – загинув. Тепер і документально…”, – написав Дмитро Шкребець.
Він також виклав скриншоти переписки з командуванням сина одразу після того, як стало відомо, що крейсер потонув. Тоді командування зазначало, що Єгора Шкребця немає ні у списку поранених, ні у списку загиблих.
- Нагадаємо, раніше #Букви у Facebook повідомляли про історію Дмитра Шкребця, який шукав свого сина Єгора, солдата строкової служби, приписаного до крейсера “Москва”.