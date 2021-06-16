Творець Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі продає як NFT-токен вихідний код технології, яка була створена ним у 1990-1991 роках. Це буде перший випадок, коли він безпосередньо отримає гроші за свій винахід.

Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Sotheby’s.

Тім Бернерс-Лі продає як токен вихідний код World Wide Web. Це браузер і редактор, який дав користувачам можливість створювати і використовувати посилання, що дозволяють переміщатися між файлами всередині мережі комп’ютерів. Технологія почалася з одного сервера і вебсайту. Сьогодні у світі понад 1,7 млрд сайтів, якими щодня користуються 4,6 млрд людей по всьому світу.

Стартова ціна лоту — тисяча доларів. Пакет файлів містить код з 9 555 рядків, який включає реалізації трьох мов і протоколів, винайдених Бернерсом-Лі (HTML, HTTP, URI) та HTML-документ, за допомогою якого перших користувачів Інтернету навчали ним користуватися.

Також переможець аукціону, який проходитиме з 23 по 30 червня, отримає 30-хвилинне чорно-біле відео без звуку, на якому можна побачити, як цей код друкується, векторний файл-макет плакату із повним текстом коду та лист від Бернерса-Лі.

NFT (невзаємозамінний токен) дозволяє купувати і продавати право власності на унікальні цифрові предмети і відслідковувати, кому вони належать, за допомогою блокчейну. В Sotheby’s акцентують, що цей лот є історичним і унікальним, але його продаж не вплине на роботу Інтернету.

“Код для Інтернету та його використання, знання, потужність і потенціал залишаться відкритими і доступними для всіх нас, щоб продовжувати впроваджувати інновації, створювати і ініціювати наступну технологічну трансформації”, — йдеться в повідомленні.

Бернерс-Лі вирішив не патентувати і не стягувати плату за використання своєї ідеї. Він дозволив кожному, у кого є технічні ноу-хау і комп’ютерні ресурси, створювати власні вебсайти. Це, ймовірно, і зробило можливим те, що Інтернет існує в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Видання Financial Times зазначає, що цей аукціон — перший раз, коли Бернерс-Лі отримає прямий прибуток від свого творіння.