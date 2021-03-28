Батько Меган Маркл хоче дати інтерв'ю Опрі Вінфрі про напружені стосунки з дочкою

Батько Меган Маркл - 76-річний оператор-постановник Томас Маркл - спробував зв'язатися з телеведучою Опрою Вінфрі з метою дати їй інтерв'ю і розповісти про напружені стосунки з дочкою.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на власне джерело.

Чоловік вирушив до будинку телеведучої, щоб особисто доставити лист провідною в місто Монтесіто (Каліфорнія, США) з проханням дати йому висловитися про непрості стосунки з дочкою.

Це сталося після недавнього гучного інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл для каналу CBS американській телеведучій Опрі Вінфрі, в якому пара розповіла шокові подробиці їхнього життя при дворі.

The Sun опублікувало фото, на якому батько Маркл передає лист співробітнику служби охорони біля будинку телеведучої.

“Томас бачив інтерв’ю, яке вона взяла у них. Він вважає, що заслуговує можливості висловити свою думку”, – говорить джерело видання.

Маркл раніше заявляв, що хоче поговорити з Опрою про свої стосунки з Меган, з якої, за його словами, не спілкується близько трьох років – з моменту її заміжжя.