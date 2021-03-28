Covid-19 Україна

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Батько Меган Маркл хоче дати інтерв'ю Опрі Вінфрі про напружені стосунки з дочкою

Батько Меган Маркл - 76-річний оператор-постановник Томас Маркл - спробував зв'язатися з телеведучою Опрою Вінфрі з метою дати їй інтерв'ю і розповісти про напружені стосунки з дочкою.

Неділя, 28 березня 2021, 13:08

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на власне джерело.

Чоловік вирушив до будинку телеведучої, щоб особисто доставити лист провідною в місто Монтесіто (Каліфорнія, США) з проханням дати йому висловитися про непрості стосунки з дочкою.

Це сталося після недавнього гучного інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл для каналу CBS американській телеведучій Опрі Вінфрі, в якому пара розповіла шокові подробиці їхнього життя при дворі.

The Sun опублікувало фото, на якому батько Маркл передає лист співробітнику служби охорони біля будинку телеведучої.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

“Томас бачив інтерв’ю, яке вона взяла у них. Він вважає, що заслуговує можливості висловити свою думку”, – говорить джерело видання.

Маркл раніше заявляв, що хоче поговорити з Опрою про свої стосунки з Меган, з якої, за його словами, не спілкується близько трьох років – з моменту її заміжжя.

Нагадаємо, Меган Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.

Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.

Теги: інтерв'ю, Меган Маркл, Опра Вінфрі, принц Гаррі, Томас Маркл

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