Про це він сказав у коментарі журналістам чернігівської газети “Гарт“.
Повідомляється, що батько хлопця мешкає в Козельці на Чернигівщині, мати після розлучення переїхала до іншої області. Сам Ілля проживав то в батька, то в бабусі на Київщині. Перед нападом він гостював у батька і, за його словами, не ділився планами щодо вчинення нападу.
“Де зараз мій син, я не знаю. Мені самому цікаво, що ж це було. Напередодні Ілля гостював у мене. Сказав, що поїде на парад. Але я не уточнював, з ким, вирішив, що з друзями. Про те, що сталося, дізнався увечері 24 серпня від поліції. Вони попередили, що до мене приїдуть співробітники СБУ. Я дав їм свідчення, і на цьому все”. — розповів Петро Пустовгар.
Як сповіщалося, 25 серпня Ілля Пустовгар був відпущений з управління поліції. За кілька годин він опинився в реанімації у стані сп’яніння. Його батько припускає, що його напоїли.
“Я не виключаю, що його напоїли. Після того як сина виписали з лікарні, я з ним розмовляв. Оскільки тоді був за кермом, то уточнив тільки найважливіше. Ілля сказав, що все добре, і пообіцяв вийти на зв’язок пізніше. Але поки не передзвонив, а його старі номери не відповідають”, — сказав чоловік.
На переконання Петра Пустовгара, Ілля вчинив напад не з особистих мотивів.
“Син завжди був аполітичною людиною. Швидше за все, його попросили це зробити або змусили. Можливо, він був у когось на гачку через борги. Або ж його підбурили за гроші”, — зазначив він.
- Нагадаємо, 24 серпня під час Маршу Патріотів, у якому взяли участь українські захисники, на п’ятого президента та лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка було скоєно напад. Дії нападника, 22-річного мешканця Чернігівщини Іллі Пустовгара, поліція кваліфікувала як хуліганство, а його самого відпустила без вручення підозри. Детальніше про це — в матеріалі “Напад на Петра Порошенка: що передувало, хто нападник і чому не діє поліція?”.
- 27 серпня 22-річний Ілля Пустовгар, який 24 серпня вчинив напад на Петра Порошенка і якого відпустила поліція, не прийшов на вручення підозри.
- Згодом було ідентифіковано ще дві особи, причетні до нападу.