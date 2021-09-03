Петро Пустовгар, батько 22-річного Іллі, що вчинив напад на п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка, припускає, що син скоїв злочин не з власних мотивів.

Про це він сказав у коментарі журналістам чернігівської газети “Гарт“.

Повідомляється, що батько хлопця мешкає в Козельці на Чернигівщині, мати після розлучення переїхала до іншої області. Сам Ілля проживав то в батька, то в бабусі на Київщині. Перед нападом він гостював у батька і, за його словами, не ділився планами щодо вчинення нападу.

“Де зараз мій син, я не знаю. Мені самому цікаво, що ж це було. Напередодні Ілля гостював у мене. Сказав, що поїде на парад. Але я не уточнював, з ким, вирішив, що з друзями. Про те, що сталося, дізнався увечері 24 серпня від поліції. Вони попередили, що до мене приїдуть співробітники СБУ. Я дав їм свідчення, і на цьому все”. — розповів Петро Пустовгар.

Як сповіщалося, 25 серпня Ілля Пустовгар був відпущений з управління поліції. За кілька годин він опинився в реанімації у стані сп’яніння. Його батько припускає, що його напоїли.

“Я не виключаю, що його напоїли. Після того як сина виписали з лікарні, я з ним розмовляв. Оскільки тоді був за кермом, то уточнив тільки найважливіше. Ілля сказав, що все добре, і пообіцяв вийти на зв’язок пізніше. Але поки не передзвонив, а його старі номери не відповідають”, — сказав чоловік.

На переконання Петра Пустовгара, Ілля вчинив напад не з особистих мотивів.

“Син завжди був аполітичною людиною. Швидше за все, його попросили це зробити або змусили. Можливо, він був у когось на гачку через борги. Або ж його підбурили за гроші”, — зазначив він.