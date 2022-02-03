Про це повідомляють #Букви.
Як пояснив сам Андрій Данилко українським ЗМІ, хіт “Батько наш — Бандера” він виконав ще на початку грудня 2021 року на сцені одного з гумористичних шоу. А тому те, що відео з’явилося в мережі лише через півтора місяця, 27 січня, дуже його здивувало.
Артист зізнався, що вважає Степана Бандеру “спірним персонажем”, проте власне пісня — суперхіт у жанрі повстанської музики. Данилко додав, що не вкладав у виконання пісні жодного підтексту, а просто імпровізував.
Цікаво, що виконання пісні про Бандеру спричинило бурхливу реакцію у російських пропагандистів. Один із них, Володимир Соловйов, зазначив, що Данилку слід заборонити в’їзд до Росії та зробити так, аби громадяни Росії не відвідували його концерти в решті країн.
Пропагандист також додав, що тих російських артистів, які підтримали Андрія Данилка, потрібно “взяти на олівець”.
Сам Андрій Данилко не забарився з відповіддю Соловйову. На офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram опублікували кумедний колаж з порадою придбати пігулки від шизофренії.
- Нагадаємо, у центрі столиці у суботу, 1 січня відбулася традиційна щорічна факельна хода з нагоди дня народження Степана Бандери.
- Також десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, що базується у Львові, підтримали всеукраїнський пісенний флешмоб “Батько наш – Бандера” і подякували молоді за патріотизм.
- Раніше повідомлялось, що українськими соцмережами шириться флешмоб — люди групами на камеру співають “Батько наш — Бандера, Україна — мати”. До флешмобу вже залучилися нардепи, а ЗМІ поширили фейк про обставини його появи.