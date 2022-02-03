Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому український артист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки виконує хіт про Степана Бандеру. Виконання цієї пісні Сердючкою спричинило щире здивування в багатьох українців, проте найбурхливішою реакцією вибухнуло російське ТБ.

Про це повідомляють #Букви.

Як пояснив сам Андрій Данилко українським ЗМІ, хіт “Батько наш — Бандера” він виконав ще на початку грудня 2021 року на сцені одного з гумористичних шоу. А тому те, що відео з’явилося в мережі лише через півтора місяця, 27 січня, дуже його здивувало.

Артист зізнався, що вважає Степана Бандеру “спірним персонажем”, проте власне пісня — суперхіт у жанрі повстанської музики. Данилко додав, що не вкладав у виконання пісні жодного підтексту, а просто імпровізував.

Цікаво, що виконання пісні про Бандеру спричинило бурхливу реакцію у російських пропагандистів. Один із них, Володимир Соловйов, зазначив, що Данилку слід заборонити в’їзд до Росії та зробити так, аби громадяни Росії не відвідували його концерти в решті країн.

Пропагандист також додав, що тих російських артистів, які підтримали Андрія Данилка, потрібно “взяти на олівець”.

Сам Андрій Данилко не забарився з відповіддю Соловйову. На офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram опублікували кумедний колаж з порадою придбати пігулки від шизофренії.