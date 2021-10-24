Десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, що базується у Львові, підтримали всеукраїнський пісенний флешмоб "Батько наш – Бандера" і подякували молоді за патріотизм.

Відповідне відео опублікувала пресслужба 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ в Facebook.

“Ми — військовослужбовці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, дякуємо юному поколінню за прославлення українських цінностей та підтримуємо їх! Ви – наше майбутнє“, – заявляють українські військові.

У публікації десантники також подякували священнослужителям колективу “Пентархія” за популяризацію військово-патріотичної пісні, яка спершу перетворилася на тренд серед молоді у соцмережі Tik-Tok, а згодом – флешмобом серед українців, незалежно від віку.

Військові також наголошують, що національно-патріотичне виховання дітей – невіддільна частина формування нації.

“Сьогодні нам судилося стати учасниками новітньої історії України, де ми вкотре довели, що готові захищати свою державу, кожен на своєму фронті для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям Слава!”, – останні гасла десантники вигукнули хором.

Наприкінці відео десантники 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ заспівали пісню “Батько наш – Бандера, Україна – мати, ми за Україну будем воювати!”.

Вони також передали патріотичну естафету 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді міста Миколаїв.