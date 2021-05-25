Дмитро Протасевич, батько затриманого в Білорусі засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, вважає, що на відео із "зізнаннями" у його сина зламаний ніс.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Батьки Романа зараз проживають у Вроцлаві в Польщі.

“Ймовірно, у нього зламаний ніс, тому що форма змінилася, і на ньому багато пудри. Вся ліва сторона його особи покрита пудрою”, – сказав Дмитро Протасевич в інтерв’ю агентству.

Також батько вказав, що на відео Роман говорив з невластивою йому інтонацією.

“Це не його слова, це не інтонація його мови. Він поводиться дуже стримано, і ви можете бачити, що він нервує. І це не його пачка сигарет на столі – він їх не курить. Так що я думаю, що його змусили” , – сказав Дмитро Протасевич про сина.

Затримання Романа Протасевича

Нагадаємо, що у неділю, 23 травня, білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.