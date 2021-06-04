Батько опозиційного білоруського активіста Романа Протасевича заявив, що його син погодився на “інтерв’ю” провладному каналу після тортур та залякувань.

Про це Дмитро Протасевич розповів ефірі каналу “Настоящее время”.

Чоловік заявив, що “інтерв’ю” його сина державному каналу ОНТ, це результат “більш як тижневого його перебування в катівнях СІЗО КДБ”. Батько журналіста вважає, що на його сина психологічно тиснули, залякували та катували.

“У Романа постійно точиться внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і між тим, чого він ніколи б в житті не сказав. Це дуже помітно за обличчям… Спочатку його намагалися душити, били. Зараз видно сліди від наручників. Скільки його в них тримали – страшно навіть припустити”, – заявив Дмитро Протасевич.

Чоловік побоюється, що у СІЗО його сина навіть могли змусити вживати наркотики. Ймовірно, Роману погрожували життям його дівчини, а також його власним.

При цьому журналіст зазначив, що на відео Роман Протасевич говорить доволі “вільно та невимушено”. На це його батько відповів, що така поведінка сина може бути реакцією його психіки на пережитий стрес й тортури.

“Він ніколи не сказав би таких слів сам”, – наголосив Дмитро Протасевич.

Нагадаємо, що 3 червня затриманий білоруськими силовиками опозиційний журналіст Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.

Журналіст заявив, що визнав свою провину в організації масових несанкціонованих акцій. Крім того, Протасевич позитивно відгукнувся про невизнаного президента. Зазначав, що багато його критикував. Називає його виключно Олександром Григоровичем.

Протасевич також на камеру заявив, що коли “втягнувся в політичну роботу”, почав ставитися до Лукашенка інакше.

Затримання Протасевича

23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Напередодні стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.