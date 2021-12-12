Про це Тетяна Чорновол розповіла у Facebook.

Миколі Чорноволу було 66 років. Трагедія трапилася під час відпочинку в Єгипті, куди він поїхав з дружиною.

“Ми так і не знаємо, що трапилося. Відпочивав з мамою. Плавали в морі, дивилися рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. Мама допомогла… На мілководді став – і відключився”, – так описала події Тетяна Чорновол.

По дорозі до лікарні у чоловіка зупинилося серце, його реанімували та доставили в госпіталь. Лікарі не знали в цьому причина – всі аналізи були у нормі. Йому навіть ставало краще.

“Мама була поряд, а я в цей час була на телефонному зв’язку: якраз просила його прокинутись, зустріти завтра посмішкою свою дочку, бо сідала на літак… Казала йому, що люблю… “Говори, говори”, – шепотіла мама, -“сатурація легень пішла вверх”… Я зраділа… І тут все зупинилося… Мені пояснили, що після клінічної смерті не всі прокидаються, мозок не хоче включатися…”, – розповіла деталі сімейної трагедії колишня нардепка.

Тетяна Чорновол поділилася спогадами, що завжди була “татовою дочкою” – Микола Чорновол був не лише чудовим батьком, але й прекрасним дідусем.

“І ще хочу сказати, ще дещо важливе для нього – він жив Україною. Він був справжній козак з Черкащини. Він виховав дітей патріотами… Всі хто його любив – запам’ятайте його КОЗАКОМ”, – написала Тетяна Чорновол.