Батько заарештованої Софії Сапеги записав відеозвернення до Лукашенка

Відео публікує агентство PrimaMedia.
Батько Сапеги просить Лукашенка про особисту зустріч і про помилування своєї дочки.
“Їй загрожують дуже серйозні тюремні терміни. У цьому зверненні напередодні візиту Олександра Лукашенка в Приморський край я б хотів звернутися особисто до нього як батько до батька. Олександре Григоровичу, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія виявилася не в тому місці і не з тією людиною. До зустрічі з Романом Протасевичем це була звичайна дівчина”, – сказав він.
При цьому Андрій Сапега визнає, що Софія “допомагала в роботі” Роману Протасевичу, колишньому головному редактору Telegram-каналу NEXTA, але пообіцяв, що проконтролює, щоб вона більше цим не займалася.
За його словами, під час протестів у Мінську вона була в Литві.
“І якщо щось вона і робила в той період, коли була знайома з Протасевичем, – це точно історія любові, а не переконань. Я думаю, вона допомагала Роману в його роботі. Олександр Григорович, як батько батька я прошу про особисту зустріч і готовий привести всі необхідні гарантії того, що моя дочка вже не буде залучена в протиправні дії”, – заявив батько Сапеги.
Він попросив Лукашенко не ламати долю дочки й сподівається на особисту зустріч.
“У цьому ж зверненні я прошу губернатора Приморського краю сприяти в організації особистої зустрічі з президентом Лукашенком, можливо мені вдасться переконати його помилувати мою дочку, не ламайте їй долю, вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає жити “, – сказав Андрій Сапега.
Нагадаємо, 9 червня Софія Сапега, яку затримали у Мінську разом з опозиційним білоруським журналістом Романом Протасевичем, прислала своїм батькам перші листи з ув’язнення у СІЗО КДБ Білорусі.
Затримання Протасевича
Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.
Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.
Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.
30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.
Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.
3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.
13 червня батьки Протасевича попросили допомоги для їхнього сина у канцлерки Німеччини Ангели Меркель.
14 червня під час брифінгу стало відомо, що Протасевичу висунули звинувачення за трьома статтями.
- З середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі. Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича.
- Міністерство закордонних справ України заявило про підготовку пакету санкцій проти білорусів, які підтримують режим невизнаного президента Олександра Лукашенка, але РНБО ще не отримала відповідні документи.