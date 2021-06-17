Батько заарештованої Софії Сапеги записав відеозвернення до Лукашенка

Андрій Сапега, батько росіянки Софії Сапеги, заарештованої у Мінську після примусової посадки літака Ryanair разом з журналістом Романом Протасевичем, записав відеозвернення до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відео публікує агентство PrimaMedia.

Батько Сапеги просить Лукашенка про особисту зустріч і про помилування своєї дочки.

“Їй загрожують дуже серйозні тюремні терміни. У цьому зверненні напередодні візиту Олександра Лукашенка в Приморський край я б хотів звернутися особисто до нього як батько до батька. Олександре Григоровичу, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений. Будь-яка розсудлива людина розуміє, що Софія виявилася не в тому місці і не з тією людиною. До зустрічі з Романом Протасевичем це була звичайна дівчина”, – сказав він.

При цьому Андрій Сапега визнає, що Софія “допомагала в роботі” Роману Протасевичу, колишньому головному редактору Telegram-каналу NEXTA, але пообіцяв, що проконтролює, щоб вона більше цим не займалася.

За його словами, під час протестів у Мінську вона була в Литві.

“І якщо щось вона і робила в той період, коли була знайома з Протасевичем, – це точно історія любові, а не переконань. Я думаю, вона допомагала Роману в його роботі. Олександр Григорович, як батько батька я прошу про особисту зустріч і готовий привести всі необхідні гарантії того, що моя дочка вже не буде залучена в протиправні дії”, – заявив батько Сапеги.

Він попросив Лукашенко не ламати долю дочки й сподівається на особисту зустріч.

“У цьому ж зверненні я прошу губернатора Приморського краю сприяти в організації особистої зустрічі з президентом Лукашенком, можливо мені вдасться переконати його помилувати мою дочку, не ламайте їй долю, вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає жити “, – сказав Андрій Сапега.

Нагадаємо, 9 червня Софія Сапега, яку затримали у Мінську разом з опозиційним білоруським журналістом Романом Протасевичем, прислала своїм батькам перші листи з ув’язнення у СІЗО КДБ Білорусі.