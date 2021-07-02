Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET.

Як сповіщалося раніше, у Львівській області в ДТП загинув 11-річний водій. Кермувати автомобілем йому дозволив нетверезий батько.

За інформацією журналістів, тим батьком виявився 35-річний Роман Гануляк, капітан міліції та працівник ліквідованої Державної автомобільної інспекції.

Фото: Роман Гануляк / Facebook

Крім Гануляка та його сина в автівці був також власник авто, 23-річний мешканець Рясне-Руського. Він також був у нетверезому стані. Після того, як дитина втратила керування й автівка злетіла з дороги, обидва п’яних чоловіка відбулися травмами без загрози життю.

Батько загиблого хлопчика, повідомляє видання, обіймав у  ДАІ посаду старшого інспектора та мав звання капітана. Його звільнили  з ДАІ за кілька місяців до її ліквідації. У березні 2015 року його затримали у приміщенні управління львівської ДАІ під час отримання хабаря, що  й спричинило  звільнення.

Про те, що Гануляк фальшував  протоколи та брав хабарі, є чимало згадок у місцевих медіа та на форумах. Його можна побачити в архівних роликах місцевого телебачення (з 3-ї хвилини):

Журналісти поспілкувалися з односельцями Гануляка, і ті розповіли, що чоловік нерідко сідав за кермо у нетверезому стані та вихвалявся, що навчив дитину водити автівку.

  • Раніше у ДТП загинула 21-річна рекордсменка Нацреєстру рекордів України.