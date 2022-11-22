За минулі два роки компанія FTX Сема Бенкмана-Фріда, його батьки та менеджери збанкрутілої криптовалютної біржі купили щонайменше 19 об’єктів нерухомості на суму майже 121 мільйон доларів на Багамах, згідно з офіційними даними про власність. Крім того, адвокати FTX заявили 22 листопада, що один із підрозділів компанії витратив 300 мільйонів доларів на Багамах на купівлю будинків і нерухомості для відпочинку для своїх старших співробітників. Більше подробиць не надано.

Про це повідомляє Reuters.

Більшість покупок FTX, зареєстрованих у документах, які бачив Reuters, – розкішні будинки на пляжі, включаючи сім кондомініумів у дорогому курортному районі під назвою Олбані, вартістю майже 72 мільйони доларів. Акти показують, що ця нерухомість, куплена підрозділом FTX, мала використовуватися як “житло для ключового персоналу” компанії. Агентство не змогло визначити, хто проживав у квартирах.

Батьки Джозеф Бенкман та Барбара Фрід володіють просторим будинком з виходом до океану в Олд Форт-Бей. Документи пара підписала 15 червня, позначивши об’єкт як “будинок для відпочинку”.

На запитання агентства Reuters, чому пара вирішила купити будинок для відпочинку на Багамах і як за нього заплатили — готівкою, іпотекою чи третьою стороною, такою як FTX, — прессекретар професорів зазначив лише, що Бенкман і Фрід намагалися повернути майно FTX.

До цього було відомо лише про 15 об’єктів у володінні FTX Property на Багамах. Найдорожчим з них є той пентхаус, який за документами використовувався для “ключових співробітників”. Його купівля коштувала біржі $30 млн.

Бенкмен-Фрід розповів Reuters, що жив у будинку з дев’ятьма іншими колегами. За його словами, FTX надає своїм співробітникам безплатне харчування та “власне обслуговування, подібне до Uber”, по всьому острову.

У справі про банкрутство округу Делавер у США на початку цього місяця Джон Рей, новий виконавчий директор FTX, сказав, що він розуміє, що корпоративні кошти FTX Group були використані для “купівлі будинків та інших особистих речей для співробітників і радників”.

Reuters не зміг визначити джерело коштів, які FTX та її керівники використали для купівлі цих об’єктів.

Раніше стало відомо, що криптовалютна біржа FTX, яка подала заяву на захист у справі про банкрутство США, заявила, що заборгувала своїм 50 найбільшим кредиторам майже 3,1 мільярда доларів.

Нагадаємо, що найбільша криптовалютна біржа Binance, яка 8 листопада повідомила про намір придбати FTX, врятувавши конкурента, після ретельної перевірки фінансового стану біржі передумала та заявила, що не зможе нічим допомогти

Як наслідок FTX збанкрутувала, поставивши крапку у конфлікті між двома найбагатшими та найвпливовішими гігантами криптосвіту.

Втім, багатьох турбує питання, чому FTX просто не може повернути клієнтам їхні гроші?

Річ у тім, що в класичних бірж проблеми з поверненням клієнтських коштів виникають рідко. Зазвичай вони виступають посередниками в ланцюжку володіння активами, беручи за це невеликий відсоток.

Однак, навіть якщо всі клієнти одночасно захочуть вивести кошти, це не повинно призвести до банкрутства, адже всі зобов’язання перед клієнтами забезпечені конкретними активами цих клієнтів на рахунках біржі.

У підсумку, враховуючи масштаб подій, які відбуваються в криптосвіті, слід очікувати, що наслідки краху FTX продовжать впливати на весь ринок.

Зараз засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід прагне зібрати пакет порятунку на суму у 9,4 мільярда доларів. Він заявив, що вивчає всі варіанти, аби врятувати біржу.

10 листопада стало відомо, що венчурна компанія Sequoia є першою, але, ймовірно, не останньою, яка визнала криптобіржу FTX – інвестицією з нульовим капіталом. 11 листопада FTX оголосила про банкрутство.

Припускається, що попереду на індустрію чекає низка нових гучних банкрутств, а разом з ними — оновлення мінімумів котирувань криптовалют.