російсько-українська війна
19:14 «Батьки-бульдозери» більше шкодять своїм дітям, ніж «батьки-гелікоптери» – дослідження
19:05 За мотивами мультфільму «Мавка. Лісова пісня» знімуть серіал
19:02 В Україні не виявили випадків холери – МОЗ
18:45 Прем’єра третьої частини кінострічки «Веном» запланована на жовтень 2024 року
18:28 В Україні почали будівництво магістральних водогонів, аби забезпечити водою південь країни
18:04 З Росії та Китаю масово їдуть доларові мільйонери — дослідження
18:03 Лісові пожежі в Канаді можуть тривати впродовж усього літа – ЗМІ
18:01 «Стукала по труні»: в Еквадорі жінка, яку мали поховати, виявилася живою
17:47 Глава ПВК «Вагнер» припустив можливість виходу своїх найманців з війни проти України
17:33 Під час наступного «Рамштайну» міністри оборони обговорять «авіаційну коаліцію» – Резніков
17:26 Акулу, що вбила росіянина, виставлять у музеї в Єгипті
17:23 Міноборони РФ надіслало браковані снаряди російським армійцям у Брянській області — ЦНС
17:08 Обіцянці Німеччини надати українським військовим безоплатну медичну допомогу заважає низка бюрократичних перешкод
17:03 У МОЗ застерігають від вживання неочищеної води на територіях, постраждалих від затоплень
16:43 На війні загинув перший доброволець із Фінляндії
16:39 8 причин, чому ви прокидаєтеся втомленими, і як це виправити
16:33 ОАЕ пожертвували $4 млн на зведення будинків для прийомних родин в Україні
16:27 Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» зібрав в українському кінопрокаті понад 150 млн грн
16:09 Створено чат-бот для допомоги українцям, які перебувають за кордоном – МЗС
16:05 Катування в дитсадку Києва: аферисти вимагали у директорки гроші в обмін на уникнення покарання
15:49 В ООН підтримують створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ
15:33 У МАГАТЕ стурбовані рівнем води на ЗАЕС: просять надати ширший доступ
15:25 У Держдумі РФ запропонували звільнити від кримінальної відповідальності російських мобілізованих
15:22 У Бєлгородській області режим Путіна проводить жорсткі фільтраційні заходи – ГУР
15:04 Після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині виявили холерну та кишкову палички
14:57 На Дніпропетровщині СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу
14:47 Том Холланд візьме рік акторської перерви
14:40 Міноборони поставило на озброєння ЗСУ нові моделі бронежилетів та шоломів
14:31 Скандинавські компанії відмовляються співпрацювати з виробником Milka та Oreo через його бізнес у Росії
14:22 Росіяни влучили у церкву на Херсонщині та вбили священника
14:16 Чотирьом особам, які завдали збитків «Укрзалізниці» на суму у понад 200 млн гривень, повідомили про підозру
13:49 На Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено мережі обленерго – «Укренерго»
13:48 Чи зазнають утисків та переслідування російськомовні громадяни України? – результати опитування КМІС
13:47 У Херсоні та області ввели додаткові обмеження, зокрема посилену комендантську годину

«Батьки-бульдозери» більше шкодять своїм дітям, ніж «батьки-гелікоптери» – дослідження

Правильне виховання — це завжди предмет дискусій. Батьки хочуть лише найкращого для своєї дитини, проте іноді надмірні зусилля призводять до більших проблем. У дитинстві все здається нормальним, натомість проблеми проявляються пізніше.

Вівторок, 13 червня 2023, 19:14
Підтримати

Джерело: Insider

У психологів є термінологія, яка допомагає визначити поведінку, яка, здається, формує покоління дітей, які надмірно пов’язані зі своїми батьками та втратили навички, необхідні для розв’язання проблем:

  • Батьки-гелікоптери “зависають” над усім, що роблять їхні діти.
  • Батьки-газонокосарки “косять” ідеальну доріжку для своїх дітей.
  • Батьки-бульдозери “зносять” усі перешкоди, щоб допомогти своїм дітям досягти успіху.

Дитяча і підліткова психотерапевтка Таня Вітте-Хаймбокель пояснює, як підтримати своїх дітей, водночас не перевантажуючи та не задушуючи їх.

Батьки хочуть тільки добра і хочуть допомогти своїй дитині, але це часто призводить до багатьох проблем згодом. Якщо діти не навчаться справлятися зі складними чи неприємними ситуаціями, переживати невдачі, вони ніколи не навчаться справлятися зі стресом або самостійно пробувати альтернативні стратегії та вчитися на них”, – пояснила вона.

На переконання психотерапевтки, діти мають навчитися програвати, чекати, терпіти незручні ситуації. Інакше їм не вистачить психологічної стійкості та необхідної підготовки до реального життя, попри добрі наміри батьків. Діти ніколи не навчилися розв’язувати проблеми самостійно і отримувати від цього відчуття досягнення.

У своїй повсякденній практиці фахівчиня зіштовхується з такими ситуаціями частіше, ніж можна було б уявити.

Наприклад, мені дзвонять через те, що пацієнт спізнився на потяг і не знає, що йому робити. Говорю з ними про ситуацію, про альтернативні дії, а потім вони просто сідають на наступний потяг”, – розповіла Вітте-Хаймбокель.

Часто проблеми з вихованням походять із власного дитинства батьків-бульдозерів. Бажання отримати більше уваги чи підтримки з боку власних батьків тепер проєктується на власну дитину.

Як зауважує психотерапевтка, професійна підтримка допомагає зрозуміти, що невдачі — це частина життя дитини.

Будьте поруч із дитиною, коли вона отримує погану оцінку чи падає з велосипеда. Але не захищайте дитину від усіх проблем. Діти вчаться на проблемах і розчаруваннях, отримуючи нову мотивацію. Це важливо для їхнього розвитку”.

Теги: батьки-бульдозери, батьки-гелікоптери, виховання дітей, дані, дослідження, Психологія, психотерапевт

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook