«Батьки-бульдозери» більше шкодять своїм дітям, ніж «батьки-гелікоптери» – дослідження

Джерело: Insider
У психологів є термінологія, яка допомагає визначити поведінку, яка, здається, формує покоління дітей, які надмірно пов’язані зі своїми батьками та втратили навички, необхідні для розв’язання проблем:
- Батьки-гелікоптери “зависають” над усім, що роблять їхні діти.
- Батьки-газонокосарки “косять” ідеальну доріжку для своїх дітей.
- Батьки-бульдозери “зносять” усі перешкоди, щоб допомогти своїм дітям досягти успіху.
Дитяча і підліткова психотерапевтка Таня Вітте-Хаймбокель пояснює, як підтримати своїх дітей, водночас не перевантажуючи та не задушуючи їх.
Батьки хочуть тільки добра і хочуть допомогти своїй дитині, але це часто призводить до багатьох проблем згодом. Якщо діти не навчаться справлятися зі складними чи неприємними ситуаціями, переживати невдачі, вони ніколи не навчаться справлятися зі стресом або самостійно пробувати альтернативні стратегії та вчитися на них”, – пояснила вона.
На переконання психотерапевтки, діти мають навчитися програвати, чекати, терпіти незручні ситуації. Інакше їм не вистачить психологічної стійкості та необхідної підготовки до реального життя, попри добрі наміри батьків. Діти ніколи не навчилися розв’язувати проблеми самостійно і отримувати від цього відчуття досягнення.
У своїй повсякденній практиці фахівчиня зіштовхується з такими ситуаціями частіше, ніж можна було б уявити.
Наприклад, мені дзвонять через те, що пацієнт спізнився на потяг і не знає, що йому робити. Говорю з ними про ситуацію, про альтернативні дії, а потім вони просто сідають на наступний потяг”, – розповіла Вітте-Хаймбокель.
Часто проблеми з вихованням походять із власного дитинства батьків-бульдозерів. Бажання отримати більше уваги чи підтримки з боку власних батьків тепер проєктується на власну дитину.
Як зауважує психотерапевтка, професійна підтримка допомагає зрозуміти, що невдачі — це частина життя дитини.
Будьте поруч із дитиною, коли вона отримує погану оцінку чи падає з велосипеда. Але не захищайте дитину від усіх проблем. Діти вчаться на проблемах і розчаруваннях, отримуючи нову мотивацію. Це важливо для їхнього розвитку”.
- За даними досліджень, час, який витрачають батьки на допомогу з навчанням своїм дітям, мало впливає на їх успішність у школі. Натомість більше шансів отримати вищу оцінку мають діти із сімей високого соціально-економічного статусу.
- Існує безліч чинників, які викликають у людей стрес, зокрема інфляція, глобальне потепління, війна та складні ситуації у сім’ї чи на роботі. Проте існує й багато методів для боротьби зі стресом, серед них – фізичні навантаження, збалансоване харчування та якісний сон.
- Нове дослідження показало, що люди із підвищеним рівнем стресу частіше відчувають зниження когнітивних функцій, що впливає на їхню здатність запам’ятовувати, концентруватися та вивчати щось нове.
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