Батьків-вихователів будинку сімейного типу засуджено за те, що вони розчленували, спалили та притопили останки тіла малолітньої дитини, щоб приховати її смерть і продовжувати отримувати виплати.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram.

За даними найвищого органу прокуратури України, ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та Офісу генпрокурора у Верховному Суді домоглися залишення в силі рішення попередньої судової інстанції, яким засуджено батьків-вихователів будинку сімейного типу.

Прокурорам у судах вдалося довести, що засуджені вирішили приховати смерть малолітньої дитини, яка перебувала у них під наглядом, для продовження отримання грошей на її утримання.

“Вони розчленували, спалили та притопили останки тіла дитини на дні водойми. Пізніше заявили про нібито її зникнення в органи поліції, заздалегідь вигадавши про це історію”, – повідомив Офіс генпрокурора.

Ювенальні прокурори надали беззаперечні докази вчинення злочину, проте сімейна пара все ж відмовилася визнавати свою вину.

Їх обвинувачено у нарузі над тілом померлого та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення та засуджено до 7 та 6 років за ґратами.