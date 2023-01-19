Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram.
За даними найвищого органу прокуратури України, ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури та Офісу генпрокурора у Верховному Суді домоглися залишення в силі рішення попередньої судової інстанції, яким засуджено батьків-вихователів будинку сімейного типу.
Прокурорам у судах вдалося довести, що засуджені вирішили приховати смерть малолітньої дитини, яка перебувала у них під наглядом, для продовження отримання грошей на її утримання.
“Вони розчленували, спалили та притопили останки тіла дитини на дні водойми. Пізніше заявили про нібито її зникнення в органи поліції, заздалегідь вигадавши про це історію”, – повідомив Офіс генпрокурора.
Ювенальні прокурори надали беззаперечні докази вчинення злочину, проте сімейна пара все ж відмовилася визнавати свою вину.
Їх обвинувачено у нарузі над тілом померлого та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення та засуджено до 7 та 6 років за ґратами.
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