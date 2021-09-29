#Букви повідомляють, де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів.
Коли: 29 вересня о 22:00 за Києвом.
Де: Альянц Арена, Мюнхен (Німеччина).
Арбітр: Марко Гуїда.
Де дивитися трансляцію: MEGOGO і Volia TV.
Орієнтовні склади
- “Баварія”: Ноєр — Павар, Зюле, Ернандес, Девіс — Кімміх, Горецька — Гнабрі, Мюллер, Сане — Левандовські;
- “Динамо”: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Гармаш, Де Пена — Супряга.
Турнірне становище суперників
“Динамо” і “Бенфіка” ділять друге і третє місця в групі E, зігравши внічию в Києві (1:1). “Баварія” одноосібно лідирує, в першому матчі мюнхенці розгромили “Барселону” (0:3).
“Динамо” і “Баварія” грали один з одним 10 разів. П’ять разів перемогу святкували мюнхенці, чотири – кияни, один матч зіграли у нічию.
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