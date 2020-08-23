Про це повідомляє Sport.ua.

У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу, цей поєдинок, як і всі ігри Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, проходив при порожніх трибунах.

Долю фіналу вирішив гол Кінгслі Комана на 59-й хвилині матчу: півзахисник Баварії на дальній штанзі головою замкнув подачу з флангу.

Обидві команди мали гольові моменти, однак забити більше нікому не вдалося. Відтак, “Баварія” вшосте у своїй історії виграла Лігу чемпіонів (після тріумфів у 1974, 1975, 1976, 2001 і 2013 роках), а “ПСЖ” програв свій перший фінал найпрестижнішого євротурніру.

ЧЕМПИОНЫ🏆 #ЛигаЧемпионов

Всё по делу! 👏🏻🔝 Правда от этого финала я ожидал большего.. pic.twitter.com/bG1XYOIUj1 — Андрей Мончаковский (@AndreyMon) August 23, 2020

Попереду по перемогам в головному футбольному змаганні Європи – тільки іспанський “Реал” (13 трофеїв) та італійський “Мілан” (7).

У цьому сезоні Ліги чемпіонів “Баварія” виграла всі 11 своїх матчів, забивши загалом 43 голи.