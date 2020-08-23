Про це повідомляє Sport.ua.
У зв’язку із загрозою поширення коронавірусу, цей поєдинок, як і всі ігри Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, проходив при порожніх трибунах.
Долю фіналу вирішив гол Кінгслі Комана на 59-й хвилині матчу: півзахисник Баварії на дальній штанзі головою замкнув подачу з флангу.
Обидві команди мали гольові моменти, однак забити більше нікому не вдалося. Відтак, “Баварія” вшосте у своїй історії виграла Лігу чемпіонів (після тріумфів у 1974, 1975, 1976, 2001 і 2013 роках), а “ПСЖ” програв свій перший фінал найпрестижнішого євротурніру.
Вот и все. “Бавария” – победитель #ЛигаЧемпионов-2019/20 🏆🎉👏
✔️ ПСЖ – Бавария 0:1
⚽️ Коман 59′#финалЛЧ pic.twitter.com/iXLE4B0kib
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2020
🔴 “Бавария” в Кубке чемпионов/#ЛигаЧемпионов:
🏆 1974
🏆 1975
🏆 1976
🏆 2001
🏆 2013
🏆 2020#финалЛЧ pic.twitter.com/cNo71hQP5M
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2020
ЧЕМПИОНЫ🏆 #ЛигаЧемпионов
Всё по делу! 👏🏻🔝
Правда от этого финала я ожидал большего.. pic.twitter.com/bG1XYOIUj1
— Андрей Мончаковский (@AndreyMon) August 23, 2020
Попереду по перемогам в головному футбольному змаганні Європи – тільки іспанський “Реал” (13 трофеїв) та італійський “Мілан” (7).
У цьому сезоні Ліги чемпіонів “Баварія” виграла всі 11 своїх матчів, забивши загалом 43 голи.
- “Севілья” переграла “Інтер” у фіналі Ліги Європи й рекордно вшосте в історії турніру стала її переможцем.