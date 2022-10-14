У російському місті Бєлгород сталася пожежа на підстанції. Наразі в частині міста зникло світло.

Про це повідомило російське видання “Медуза” з посиланням на місцеві Telegram-канали, а також губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

У соцмережах заявляють про пожежу на підстанції. Також стало відомо, що в частині міста зникло світло. Водночас у деяких районах можна було почути вибухи. Повідомляють, що працює протиповітряна оборона.

В частині міста зникло світло – у деяких районах можна було почути вибухи: https://t.co/zZSL0zYVsu pic.twitter.com/J3fqllxQyR — Букви (@Bykvu) October 14, 2022

Своєю чергою, губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков розповів, що після обстрілу Бєлгорода загорілася підстанція 110 кВт: “Орієнтовний час перемикання на резервне джерело – до 4 годин. Водопостачання в нормі, помпи перейшли на інші лінії живлення”, — написав він.