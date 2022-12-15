Про це повідомив голова правління компанії Сельчук Байрактар у Twitter.
Він побажав удачі Туреччині, турецькому народу, а також турецьким “друзям і братам по географії”.
“Bayraktar Kizilelma, перший турецький безпілотний бойовий літак, здійснив свій перший політ”, – зазначив Байрактар.
Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu!
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar #KIZILELMA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ✈️🍎🚀
Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş çoğrafyalara hayırlı uğurlu olsun…#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/mBXDYLUeVE
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
На турецькому безпілотнику встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ “Мотор Січ”. БПЛА розвиває максимальну швидкість до 800 км/год, тривалість польоту становить п’ять годин, а верхня межа польоту – 12 км. БПЛА має високу робочу і злітну масу 5 500 кілограмів. За прогнозами він може перевозити 1,5 тонни вантажу.
У березні турецька військова компанія Bayrak Makina презентувала новий бойовий безпілотний літаючий апарат (БПЛА). Техніку з українським двигуном назвали Kızılelma (“червоне яблуко”).
Безпілотник використовуватимуться в багатоцільових операціях, можливо вже цього року. Зазначимо, що одна із провідних українських компаній “Івченко-Прогрес” підписала контракт з Baykar. Він передбачав закупівлю двигунів для нових безпілотників.
Турецька компанія відома Bayraktar TB2, який має тривалість польоту понад 12 годин. Цей апарат виконує розвідувальні місії, вражає ціли високоточними ракетами й бомбами та здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.
Раніше генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що для їхньої компанії гроші та матеріальні ресурси не є пріоритетом, тому вона не буде продавати Росії свої безпілотні літальні апарати під час повномасштабної війни проти України.
- На майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують виготовляти не лише ударні безпілотники Bayraktar TB2, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı та реактивні надзвукові Bayraktar Kizilelma.
- Генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар запевнив, що компанія підтримує суверенітет України та її боротьбу за незалежність, тож ніколи не постачала і не постачатиме свою продукцію до РФ.
- У серпні цього року стало відомо, що турецький виробник Bayraktar зареєструвався в Україні й компанія придбала земельну ділянку для будівництва.