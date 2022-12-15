14 грудня безпілотний літальний апарат Bayraktar Kizilelma військової компанії Bayrak Makina з реактивним двигуном української компанії "Мотор Січ", здійснив перший успішний політ у Туреччині.

Про це повідомив голова правління компанії Сельчук Байрактар у Twitter.

Він побажав удачі Туреччині, турецькому народу, а також турецьким “друзям і братам по географії”.

“Bayraktar Kizilelma, перший турецький безпілотний бойовий літак, здійснив свій перший політ”, – зазначив Байрактар.

Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu! Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar #KIZILELMA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ✈️🍎🚀 Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş çoğrafyalara hayırlı uğurlu olsun…#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/mBXDYLUeVE — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

На турецькому безпілотнику встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ “Мотор Січ”. БПЛА розвиває максимальну швидкість до 800 км/год, тривалість польоту становить п’ять годин, а верхня межа польоту – 12 км. БПЛА має високу робочу і злітну масу 5 500 кілограмів. За прогнозами він може перевозити 1,5 тонни вантажу.

У березні турецька військова компанія Bayrak Makina презентувала новий бойовий безпілотний літаючий апарат (БПЛА). Техніку з українським двигуном назвали Kızılelma (“червоне яблуко”).

Безпілотник використовуватимуться в багатоцільових операціях, можливо вже цього року. Зазначимо, що одна із провідних українських компаній “Івченко-Прогрес” підписала контракт з Baykar. Він передбачав закупівлю двигунів для нових безпілотників.

Турецька компанія відома Bayraktar TB2, який має тривалість польоту понад 12 годин. Цей апарат виконує розвідувальні місії, вражає ціли високоточними ракетами й бомбами та здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

Раніше генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що для їхньої компанії гроші та матеріальні ресурси не є пріоритетом, тому вона не буде продавати Росії свої безпілотні літальні апарати під час повномасштабної війни проти України.